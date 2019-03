Ayuso: No quiero que mi sobrino esté indefenso en un juzgado por ser hombre

Madrid, 6 mar (EFE).- La candidata del PP a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este miércoles que no quiere que su sobrino pueda estar "en indefensión" en un juzgado "por ser hombre".

Según Díaz Ayuso, existen casos de "abusos" e "indefensión" de hombres en los juzgados frente a mujeres.

"Yo tengo un sobrino de 15 años y no quiero pensar que se mete en un follón con otra chica y en un juzgado está en indefensión por ser hombre", ha asegurado la candidata del PP en una entrevista en Onda Cero.

Preguntada sobre si a día de hoy existen estos casos, ha señalado que "ha ocurrido" y "ha habido casos" con "dificultades para los hombres".

Díaz Ayuso ha considerado "incorrecto" cuando "hay abusos hacia un lado o hacia el otro" y ha denunciado "imposiciones del Gobierno cuando considera que ante un juzgado una mujer siempre tiene presunción de veracidad por encima del hombre".

"Según la ministra Carmen Calvo nosotras tenemos ahora mismo una posición de fuerza sobre vosotros", ha añadido la candidata del PP, que el próximo viernes 8 de marzo no hará huelga -no ha hecho ninguna- y tampoco acudirá a la manifestación, aunque respeta ambas convocatorias.

Díaz Ayuso ha denunciado una "ideologización" de la "aspiración de igualdad entre hombres y mujeres" y una "apropiación por parte de la izquierda de estos conceptos", y ha subrayado que ella siempre ha defendido "combatir el machismo pero no a los hombres".

Para el 8 de marzo prepara un vídeo con reivindicaciones que le han trasladado mujeres.

Respecto al aborto, ha pedido "respeto y serenidad" y no abordar este tema en campaña.

Ante las cifras de abortos, no le "parece mal buscar soluciones que protejan la vida", pero ha pedido respeto a quienes deciden no continuar un embarazo, una elección que no solo es de las mujeres sino también de la pareja, según Díaz Ayuso.

Además, ha dicho que tras las elecciones estaría dispuesta a pactar con Ciudadanos, pese a que considera que es un "partido de tránsfugas" y una "veleta", pero no llegaría a acuerdos con Ángel Gabilondo, porque es el "candidato de Sánchez en Madrid".

De Vox, ha rechazado su oposición al estado de las autonomías, porque "Madrid ha sido una aldea gala", y ha asegurado que no conoce su programa ni sus candidatos.