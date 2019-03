Antonio Espinós: "No nos rendiremos"

Redacción Deportes, 6 mar (EFE).- Antonio Espinós, presidente de la Federación Mundial de Kárate (WKF), afirmó este miércoles, tras reunirse con el Comité Organizador de los Juegos París 2024 (COJO), que el organismo que dirige no se rendirá en su objetivo de que ese deporte forme parte del calendario de la cita olímpica de dentro de cinco años.

"Hemos venido a París con el objetivo de solicitar al COJO que reconsidere su posición sobre su decisión de proponer sólo cuatro disciplinas adicionales a los Juegos de París 2024", explicó Espinós.

"Como presidente de la WKF he venido a defender a nuestra gran familia de karatekas, a nuestros atletas de hoy y a nuestras esperanzas para el mañana. Hemos propuesto la inclusión del kárate como el quinto deporte adicional. Desafortunadamente, no hemos recibido ninguna respuesta de nuestros interlocutores, excepto para mencionar que el número total de atletas no puede ser superado, un argumento que no se corresponde en absoluto con nuestra petición", explicó.

"En ningún caso se nos dijo que su propuesta original debía limitarse a cuatro deportes, por lo que parece que no existe una instrucción expresa del COI al respecto", añadió Espinós.

"Además, hemos solicitado al COJO que garantice la total transparencia de su decisión, para que podamos tener argumentos claros y objetivos de cómo se ha hecho la selección de los deportes", precisó.

"Al final, hemos dejado la entrevista sin ningún criterio o razón válida para justificar su decisión. Por lo tanto, nos daremos unos días para analizar la situación, durante los cuales consultaremos a expertos, y lanzaremos un plan de acción con un único objetivo: la inclusión del kárate en París 2024", dijo.

Espinós dijo además que estudiarán "todas las posibilidades, sin excluir ninguna opción". "Utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para cumplir nuestro objetivo. Hemos defendido con firmeza a nuestra familia y a nuestros atletas y, desde esta perspectiva, estamos satisfechos con la reunión, ya que nos permite comenzar con nuestras acciones de ahora en adelante. Una cosa es segura: no nos rendiremos", sentenció.

El COJO recibió este miércoles a Antonio Espinos, al secretario general de la WKF, Toshihisa Nagura, y al presidente de la Federación Francesa de Karate, Francis Didier. El COJO estuvo representado por su presidente, Tony Estanguet, el director general, Etienne Thobois, el director de Deportes, Jean-Philippe Gatien, y la directora adjunta de Deportes, Aurelie Merle.

El kárate será incluido por primera vez en los Juegos Olímpicos Tokio 2020 como disciplina adicional. Pero el 21 de febrero el COJO dio a conocer las cuatro propuestas deportivas que se añadirán al programa de los Juegos Olímpicos de la capital francesa y el kárate no fue incluido en esa lista.