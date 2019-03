Sólo el 20 % de las familias piensa que Internet es negativo para sus hijos

Barcelona, 5 mar (EFE).- El 20 % de las familias españolas piensa que Internet tiene un impacto negativo para sus hijos, en un país en el que casi el 90 % de los menores de diez años tienen acceso a la red.

Según un estudio elaborado por la plataforma de seguridad digital Qustodio a más de 2.000 familias españolas y estadounidenses, el 60 % de los padres no supervisa el uso que hacen sus hijos de las tecnologías, y sólo el 26 % utiliza un mecanismo de control.

El co-fundador de la plataforma, Manuel Bruscas, ha destacado respecto a estos datos que "muchos padres no entienden las nuevas tecnologías, con lo cual dicen que cómo van a supervisar a sus hijos", y por eso ha añadido que "si no eres consciente de que hay algún problema, no vas a tener ningún mecanismo de control".

El estudio refleja que el grado de preocupación sobre los riesgos de la tecnología e Internet alcanza su máximo nivel con niños entre nueve y catorce años por el acoso cibernético -ciberbullying- y el 'grooming', una práctica por la cual un adulto intenta establecer una conexión emocional con un menor con fines pederastas.

También es relevante el nivel de preocupación de los padres por la pornografía, que suele aparecer a la edad temprana de nueve años, a diferencia de Estados Unidos, donde la inquietud nace a partir de los doce años.

Aun así, una de las medidas de control más utilizadas en España se centra en la limitación del tiempo, según el estudio, a diferencia de los estadounidenses, más centrados en la revisión del historial de búsquedas.

El co-fundador de Qustodio, Manuel Bruscas, ha alertado también de que "estamos creando un sistema que vuelve ciberadictos a los menores" y en el que los niños de doce a catorce años ya son más adictos a las redes sociales e Internet que los adolescentes.

La aplicación más utilizada en menores de entre cinco y catorce años es Youtube, pero a partir de los doce años se dispara el uso de aplicaciones de mensajería y la navegación a través de Internet.