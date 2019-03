RFEF quiere que VAR figure dentro de convenio con LaLiga

Madrid, 5 mar (EFE).- La Federación Española de Fútbol (RFEF) ha planteado que el VAR debe estar regulado en el convenio de coordinación con LaLiga y no ser un acuerdo aparte como se hizo para su uso esta temporada y que ella debe tener "más responsabilidad y liderazgo en materia de arbitraje y su supervisión".

"La Federación entiende que hay algunos aspectos concretos en los que debería asumir más responsabilidad y tener un liderazgo. El arbitraje y la supervisión del arbitraje es una competencia que la FIFA y la UEFA fijan exclusivamente para ellas. Las ligas no pueden ejercer acciones que guardan relación con aspectos de arbitraje", señaló Andreu Camps, secretario general de la RFEF, al término de la reunión de la junta directiva de ésta.

Camps recordó que para la implantación del VAR esta temporada se firmó un acuerdo entre LaLiga y la RFEF y que, como el mismo, finaliza en la misma fecha en la que acaba el convenio de coordinación de competencias entre ambos organismos, el próximo 30 de junio, se ha requerido a la patronal para su renovación y la inclusión del videoarbitraje también en el convenio.

"Hemos iniciado conversaciones con LaLiga para hablar específicamente del VAR. Desde la Federación entendemos que tiene que formar parte del convenio de coordinación, LaLiga entiende que no, que debe se un acuerdo independiente, pero no estamos discutiendo esto, lo importante es que hablemos de este tema", añadió.

En relación al citado convenio de coordinación entre ambos organismos y el reciente anuncio hecho por el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, sobre la desaparición de los partidos de los lunes, el director de competiciones, Alfredo Olivares, reiteró que existen negociaciones, aunque van más despacio de lo previsto.

"Ahora mismo, no avanzan lo rápido que nos gustaría. La junta nos ha solicitado que remitamos a LaLiga un comunicado insistiendo en que retomemos las negociaciones, no solo sobre los horarios sino sobre todo aquello que está dentro de un convenio", dijo tras una directiva a la que, igual que el mes pasado, no asistió el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

"Yo no le daría mayor importancia al tema de que no haya podido venir el presidente del Real Madrid", respondió Camps al ser preguntado al respecto.