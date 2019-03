Pinot considera "traición" el dopaje de su compañero Preidler

París, 5 mar (EFE).- El francés Thibaut Pinot, tercero del Tour de Francia de 2014, calificó de "traición" la implicación por dopaje sanguíneo del austríaco Georg Preidler, compañero suyo en el seno del Groupama-FDJ.

"Me enteré por las redes sociales y estaba hundido. No me lo esperaba, sobre todo de un muchacho así. Es difícil. Incluso dejé escapar alguna lágrima porque para mi es alta traición", dijo el ciclista a la edición digital del diario "L'Équipe".

Pinot, que tenía a Preidler entre sus gregarios más cercanos, agregó que no se ha recuperado de la noticia, que sigue dándole vueltas y que hay "muchas preguntas sin respuesta".

El austríaco confesó haberse hecho extracciones de sangre para inyectárselas más adelante, una práctica dopante que no deja huellas.

Lo hizo después de que la policía austríaca desmantelara una red con ramificaciones en alemania que llevaba a cabo este tipo de extracciones en deportistas, durante una redada que tuvo lugar en la estación de esquí de Seefeld.