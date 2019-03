Naturgy prevé invertir este año 2.000 millones, un 70 % de ellos en España

Madrid, 5 mar (EFE).- La multinacional energética Naturgy prevé invertir este año unos 2.000 millones de euros, de los cuales un 70 % correspondería a España, según ha detallado el presidente ejecutivo de la compañía, Francisco Reynés.

En la rueda de prensa previa a la Junta General de Accionistas, que se celebra en Madrid, Reynés ha asegurado que en España las inversiones se centrarán principalmente en aumentar la generación renovable de la compañía en un 1 gigavatio respecto a 2018.

El año pasado Naturgy destinó a inversiones 2.321 millones de euros, un 70 % de ellas destinadas al crecimiento, por lo que, en conjunto, las inversiones de la multinacional caen un 16 % en la comparativa con 2019.

Sin embargo, Naturgy matiza que en 2018 se destinaron unos 400 millones a buques metaneros, por lo que las inversiones sin tener en cuenta esa inversión específica aumentan un 5 %.

Por otra parte, Reynés ha especificado que de los 2.000 millones que se destinarán a inversiones un 65 % corresponde a proyectos de crecimiento y el resto, a inversiones de mantenimiento.

En este punto, el primer ejecutivo de Naturgy ha querido dejar claro que las cifras expuestas hoy no incluyen inversiones inorgánicas.

"No hemos previsto ninguna inversión inorgánica para no estar atados a compromisos que no sean compatibles con nuestra política de inversión, pero estamos abiertos a cualquier operación si cumple con los objetivos de rentabilidad mínima que nos hemos marcado", ha asegurado Reynés.

El ejecutivo ha comentado que Naturgy quiere ser una compañía cada vez "más eléctrica", manteniendo a su vez su negocio gasista, tal como expuso en el plan estratégico hasta 2022 que la multinacional presentó a finales de 2018 en Londres.

Por otra parte, Reynés ha detallado que se ha cumplido buena parte del plan de desinversiones que tenía previsto, al haberse ejecutado ya 2.750 millones de un total de 3.000 millones, y ha apuntado que no contempla desprenderse de su negocio en Panamá.