Mel llega a Las Palmas convencido de clasificar al equipo para la promoción

Las Palmas de Gran Canaria, 5 mar (EFE).- El nuevo entrenador de la UD Las Palmas, Pepe Mel, ha manifestado en su presentación que aceptó la propuesta del club isleño para los últimos catorce partidos de LaLiga 1/2/3 porque "cree" que es posible meterlo en el 'play-off' de ascenso, aunque reconoce que es "muy difícil".

El técnico madrileño, que en la tarde de este martes comenzará a dirigir a sus nuevos futbolistas, ha dicho que puso como condición que solo se hable de esos catorce encuentros, empezando por el del próximo domingo en Riazor ante el Deportivo, y por eso ha firmado solo hasta el final de esta temporada.

Mel ha dicho que llega con mucha "vitalidad" a un club "histórico", uno de los "grandes" del fútbol español, y que para él lo más sencillo hubiera sido rechazar la propuesta y esperar al próximo verano, pero ha decidido asumir el reto, aunque se trata de un "proyecto inmediato muy complicado, no voy a engañar a nadie".

"La situación merece toda la atención en el trabajo y toda nuestra profesionalidad. Solo hay un objetivo, catorce partidos, un sprint final en el que hay que ir a 'full', no podemos dejarnos nada en el camino, un horizonte que tenemos que alcanzar, la posibilidad de meternos en el 'play-off' es el objetivo real, nadie puede desviarse de ese objetivo, y empezamos en Coruña", ha subrayado.

Mel, que calcula que deberán ganar unos nueve partidos, quiere convencer a los futbolistas de que están "capacitados" para lograrlo, y otro de los aspectos que quiere revertir, como también dijo el anterior técnico, Paco Herrera, el día de su presentación, es la pobre asistencia de público al Estadio de Gran Canaria.

"Estamos en un espectáculo, y cuando la gente no acude es porque algo falla, el futbolista es el que tiene que enganchar a la afición. Quiero salir y ver el Gran Canaria lleno", ha dicho.

Mel cree que la Unión Deportiva tiene una nómina de jugadores para estar mejor clasificada que en la mitad de la tabla, como ahora, pero sabe que deben convencerles de que deben hacer lo que no han podido conseguir en los dos tercios ligueros anteriores.

Sin embargo, cree que hay un "calendario magnífico" por el hecho de enfrentarse a muchos de los rivales por el mismo objetivo, en lo que considera que serán "partidos de seis puntos", los tres que sumaría Las Palmas y los tres que restaría a sus adversarios.

Mel ha reconocido que pudo dirigir a Las Palmas hace algunos años pero sus caminos se han encontrado ahora, y ha recordado que el destino es caprichoso porque debutará ante el Deportivo, su anterior club.

"Cuando me cesa el Depor, el siguiente partido fue un Las Palmas-Deportivo, y cuando la Unión Deportiva jugó en Riazor en 2017, ganó el Deportivo por 3-0 y estaba Quique Setién de entrenador, y ya hablamos del Betis", ha comentado.

También ha resaltado la figura del delantero Rubén Castro, con quien consiguió grandes números en el Betis.

"Tendrá el rol que se merece, es un futbolista peculiar, hay que tener una fe tremenda en él, mucha confianza, saber que durante 80 minuto no le has visto, pero aparece dos veces y te resuelve el partido. Él me ha respondido a esa confianza con más de 100 goles, dos ascensos a Primera y una clasificación para Europa", ha destacado.

Mel ha indicado que intentará "poner siempre a los mejores", que que va a "exigir" a los jugadores, y utilizará "planteamientos atrevidos" porque no hay tiempo para otro cosa, imprimiendo "un ritmo más" y cambiando "cosas" porque es "obvio" que debe cambiarlas.

"No vengo a hacerme amigo de nadie, en cada convocatoria voy a dejar a siete enemigos fuera y a otros siete en cada alineación", ha resaltado.