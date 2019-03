Jane Sun: "Con más mujeres ejecutivas, nuestra voz se oirá más alto"

Shanghái , 5 mar .- Cuando haya más mujeres directivas, habrá una mayor igualdad, pues son las mujeres las más aptas para llevar a cabo políticas en favor de la igualdad dentro de las empresas. Así lo cree Jane Sun, la única directora general de una gran empresa tecnológica en China, la agencia de viajes Ctrip.

En una entrevista con Efe, la directiva asegura que su compañía es una de las empresas punteras en establecer políticas en favor de las mujeres y de la igualdad, en un país donde todavía pesa la cultura tradicional de ver a la mujer como cuidadora de la familia.

PREGUNTA: En 1975 coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, las Naciones Unidas celebraron el Día Internacional de la Mujer por primera vez, el 8 de marzo. Hoy, 44 años después, ¿considera que existe igualdad entre mujeres y hombres?

RESPUESTA: Con el avance de la educación en las mujeres, el mundo entero ha hecho muy buenos progresos hacia la igualdad. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que podemos mejorar. Toda la sociedad tiene que ser consciente de que hay que hacer cosas para promover la igualdad y además, como mujeres, tenemos que trabajar duro y empujar para que la igualdad se cumpla.

P: Algo en que coinciden los defensores de la igualdad es en que las niñas y adolescentes necesitan más referentes femeninos en todos los ámbitos y que se eliminen los estereotipos. Como madre de dos hijas, ¿qué piensa usted al respecto?

R: Es cierto, como están creciendo, necesitan seleccionar quiénes son los referentes a seguir (...). Tener buenos referentes en sus vidas les va a ayudar cuando tengan dificultades y ciertamente creo que nosotras tenemos que estar bien preparadas y ofrecerles los referentes correctos porque motivarán a las chicas para trabajar duro y para hacerlo mejor en sus vidas.

P: ¿Se considera usted un referente a seguir?

R: Uno de los motivos por los que trabajo tan duro es porque creo que las madres son los mejores ejemplos para sus hijas. Tengo dos hijas, por lo que me quiero asegurar de que establezco un buen ejemplo a seguir. Quiero hacerles ver que ser una madre trabajadora es alcanzable, que es un reto porque tienes que balancear dos trabajos muy demandantes, pero invertir doble significa recoger doble también.

P: El World Economic Forum dice que aún deben pasar 100 años para que consigamos la igualdad real entre mujeres y hombres. ¿Cree que el camino es tan largo?

R: Espero que sea mucho menos. Creo que la tecnología nos va a permitir lograrlo. Cuando miras a la historia de la humanidad, antes de tener la tecnología avanzada la mayoría del trabajo era agricultura o caza, donde las aptitudes físicas eran muy importantes y el hombre era el encargado de conseguir comida para su familia. Pero ahora la tecnología ha avanzado (...) y si nuestro futuro depende más de la tecnología en lugar de la fuerza física, entonces las mujeres tenemos las mismas fortalezas que los hombres por lo que cada vez habrá más oportunidades para las mujeres de ser exitosas.

P: ¿Qué se puede hacer para acelerar el proceso?

R: Soy líder de una compañía y soy una madre trabajadora, soy consciente de todos los retos a los que las mujeres se enfrentan. Por ejemplo, en reuniones ejecutivas, yo sabía que una de las mujeres que acababa de tener a un hijo y lo estaba amamantando, entonces le dije que trajera a su bebé a la reunión y durante el descanso le diera de mamar. Si no fuera una madre trabajadora no sería capaz de saber cuáles son los retos de una madre trabajadora. Entonces, serlo me ha permitido ver qué cosas podemos hacer como compañía para apoyarlas. Y hemos hecho mucho, entre otras cosas, cheques regalo cuando tienen hijos, horarios flexibles de trabajo o la congelación de óvulos para que no sientan la presión de tener que elegir ser madres.

P: Entonces, ¿si cada vez hay más directivas va a ser más efectiva la igualdad porque se darán cuenta de las necesidades reales?

R: Sí, si tenemos cada vez más mujeres en los consejos de administración y ocupando posiciones ejecutivas importantes sus voces se oirán más alto y tendrán una mayor influencia.

P: Y, por parte de los Gobiernos, ¿cuáles son las tareas a realizar?

R: El Gobierno tiene que adoptar políticas de apoyo como abrir más escuelas, tener programas para después de las horas de colegio, recortes de impuestos o incentivos fiscales para las mujeres trabajadoras. Todo esto sería muy útil para apoyar a las mujeres trabajadoras.