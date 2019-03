Un festival de Tribeca más comprometido y diverso anuncia centenar de filmes

Nueva York, 5 mar (EFE).- El festival de cine de Tribeca vuelve con un programa comprometido y diverso para su 18 edición, en la que se proyectará un centenar de filmes, la mayoría de estreno mundial, y buena parte de ellos dirigidos por cineastas debutantes y mujeres.

Del 24 de abril al 5 de mayo, la Gran Manzana se viste de gala y extiende la alfombra roja para acoger la emisión de 103 películas, 81 de ellas inéditas, y de entre las cuales el 50 % que compiten por un premio están dirigidas por mujeres.

"Nuestro objetivo cada año es el equilibrio entre descubrir nuevo talento y mostrar nuevos proyectos de cineastas notables", dijo la vicepresidenta ejecutiva de Tribeca Enterprises, Paula Weinstein, en un comunicado donde consta el debut de 42 directores.

Entre las películas a competición destacan, en el certamen de narrativa estadounidense, el drama psicológico "Clementine", de Lara Jean Gallagher, protagonizado por Otmara Marrero; o "Gully", una distopía moderna dirigida por Nabil Elderkin e interpretada por Terrence Howard y Amber Heard.

Opta a un premio en esa categoría también la latina "Iniciales SG", dirigida por Rania Attieh y Daniel García, sobre las vicisitudes amorosas y criminales de un "aspirante a Serge Gainsburg argentino".

En cuanto a la narrativa internacional, el cineasta Edgar Nito se sumerge con "The Gasoline Thieves (Huachicolero)" en el submundo de la extracción de gasolina ilegal en México.

Fuera de concurso, el festival fundado por el actor Robert De Niro innova en esta edición poniendo el foco en la propia ciudad de Nueva York, con una sección dedicada a sus historias locales y otra a sus críticos.

En "This Used To be New York" (Esto era Nueva York), Tribeca recuerda las eras que dan dado forma a la urbe con tres documentales sobre los cines de los años 70, el movimiento del graffiti en los 80 y la explosión de la música indie en los 90, siguiendo a bandas icónicas como Vampire Weekend, The Strokes e Interpol.

Por su parte, "Tribeca Critics Week" agrupa cinco películas seleccionadas por críticos neoyorquinos, una de ellas "This is Not Berlin (Esto no es Berlín)", de Hari Sama, ambientada en el México de 1986, coincidiendo con la Copa del Mundo.

Entre las caras conocidas que protagonizan filmes del festival están Margot Robbie ("Dreamland"), Alexander Skarsgard ("The Kill Team"), Freida Pinto ("Only"), Billy Crystal ("Standing Up, Falling Down") o Elijah Wood ("Come To Daddy").

Un famoso rostro que esta vez se ha puesto a trabajar tras las cámaras como director es Christoph Waltz, que en "Georgetown" también ejerce de protagonista, un "trepa" excéntrico casado con la actriz Annette Bening.

También participa como director en Tribeca el actor Jared Leto con el documental "A Day in the Life of America", un "caleidoscopio" grabado en los 50 estados del país durante la celebración del día nacional del 4 de julio.

En el género documental están "After Parkland", sobre el tiroteo en un instituto de Florida en 2018; "At the Heart of Gold", sobre el escándalo del exmédico del equipo nacional de gimnasia Larry Nassar; y dos filmes conmemorativos sobre el boxeador Muhammad Ali y el festival Woodstock.

"Dominican Dream", de Jonathan Hock, analiza el "sueño americano" del jugador de baloncesto dominicano Felipe López; mientras que "A Taste of Sky", de Michael Yuchen Lei, entra en Gustu, la escuela de cocina del fundador del famoso restaurante Noma, Claus Meyer, en La Paz (Bolivia).

Tribeca cuenta este año con una destacada presencia latina, que se refleja también en los directores Juan Cabral ("Two/One"), David Charles Rodrigues ("Gay Chorus Deep South", Elena Gaby ("I AM HUMAN") o Lisa Cortés ("The Remix: Hip Hop X Fashion").