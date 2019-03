Eusebio: "Jugar contra el Barcelona es una oportunidad para seguir creciendo"

Girona, 5 mar (EFE).- El entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, aseguró este martes que "jugar una final contra el Barcelona es una oportunidad para seguir creciendo", en referencia a la final de la Supercopa de Cataluña que su equipo disputará mañana en el estadio de la Nova Creu Alta de Sabadell.

Pese a que es consciente de que Ernesto Valverde no alineará, ni mucho menos, a su once de gala, Eusebio advirtió que "jugar contra el Barça siempre es algo que resulta complicado, porque tienen grandes jugadores" y se mostró convencido de que los azulgranas le pondrán "las cosas difíciles" a su equipo.

El Barcelona y el Girona disputan la Supercopa de Cataluña como los dos equipos catalanes mejor clasificados de la pasada temporada, y el técnico vallisoletano quiso sacar pecho por ello: "El Girona se ha ganado el derecho a poder disputar una final, algo atractivo para la afición y una oportunidad para seguir creciendo como club".

Y es que Eusebio se toma el partido de mañana como un premio, tras frenar la caída libre del equipo en LaLiga, con sus victorias ante el Real Madrid (1-2) y al Rayo Vallecano (0-2) y el empate contra la Real Sociedad (0-0).

Consciente, no obstante, que el domingo deberán ratificar ese buen momento con la visita del Valencia a Montilivi, el entrenador del conjunto gerundense, que no podrá contar con los lesionados Juanpe y Carles Planas y que ha optado por dar descanso a Bono y Jonás Ramalho, también hará bastantes cambios en el once.

La idea de Eusebio es alinear, ante el Barça, a los futbolistas menos habituales del primer equipo y alguno que otro jugador del filial.