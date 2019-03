M.Cambrollé: La mayor violencia patriarcal, cuestionar la identidad de género

Madrid, 5 mar (EFE).- Mar Cambrollé, presidenta de la Federación Plataforma Trans, feminista y activista transexual, ha dedicado su vida a luchar por la libertad sexual y de identidad de género y denuncia, en vísperas del 8M, que ?no hay mayor violencia patriarcal que cuestionar la identidad de género?.

Cambrollé (Sevilla, 1957) recuerda que no fue hasta el año pasado cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) dejó de considerar la transexualidad como una enfermedad mental y asegura que los transexuales siguen siendo tratados de manera ?subhumana? y que aún falta mucho para lograr su aceptación en la sociedad.

Firme defensora de que el feminismo es un arma también en la lucha de los derechos de las mujeres trans y ante la celebración del Día de la Mujer, esta activista explica, en una conversación con Efe, qué significa el feminismo para una mujer transexual.

PREGUNTA: ¿Se considera feminista?

RESPUESTA: Claro, me considero feminista y me siento parte del feminismo porque entiendo que la filosofía del feminismo es una alternativa que da respuesta a todas las mujeres oprimidas. Cuando digo oprimidas me refiero a mujeres trans, negras, pobres, gitanas, lesbianas y, cómo no, a mujeres heterosexuales. En definitiva, es una alternativa a la opresión y vale para dar una respuesta a las situaciones de diferentes opresiones, como el escalón de cristal.

P: ¿Cómo la ha ayudado el feminismo?

R: El feminismo me da las herramientas para luchar contra las opresiones. Los valores del feminismo son universales, es una propuesta de un orden social basado en la horizontalidad, la igualdad o la sororidad. Pone en valor cuestiones muy importantes como la inclusión y, sobre todo, los nuevos pensamientos del feminismo que cada vez se amplía y se renueva. No lo es lo mismo el feminismo de esta época que el de los ochenta y se ha superado en que el enemigo no son los hombres, sino el patriarcado y el machismo.

P: Díganos dos medidas que deberían implantarse para caminar hacia la igualdad.

R: Es importante que se garantice la igualdad con dos herramientas: la educación en el respeto a la igualdad, hacia la diversidad y medidas jurídicas que nos garanticen persuadir del delito que sufrimos las mujeres. Un ejemplo, incluir los "transfeminicidos" como cuestión de género, no solamente por los que se establecen en el seno de una pareja. Si estás en la calle y es un hombre el que te asesina es un feminicidio.

P: ¿Se ha encontrado con algún obstáculo por ser mujer?

R: Tengo el mismo obstáculo que todas las mujeres, soy objeto de una violencia machista y patriarcal. Con mi circunstancia añadida de ser una mujer trans vivo un menoscabo de derechos respeto al resto de mujeres. Me golpea la discriminación que sufrimos las personas trans que no se nos considera en igualdad y tenemos un trato subhumano en el acceso al mercado laboral, a la educación, a la atención sanitaria, para el cambio de nombre? Creo que no hay mayor violencia patriarcal que cuestionar la identidad de género. EFE