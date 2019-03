Bylon: el boxeo "es el mayor ejemplo" de que las mujeres pueden hacer de todo

Panamá, 5 mar (EFE).- Enfundada en su uniforme de entrenamiento y con los guantes puestos, la panameña Atheyna Bylon, una atleta de 29 años, refleja la fortaleza de una mujer que se abre paso en un mundo de hombres por partida doble: es boxeadora y agente de Policía.

"Para nada somos el sexo débil. Siempre he dicho que si te propones algo, si lo quieres, puedes hacerlo. El boxeo es el mayor ejemplo", declaró la pugilista, que mordió el oro en el Mundial de Boxeo 2014 en Corea del Sur.

Durante una entrevista con Efe en medio de una sesión de entrenamiento en un gimnasio de la capital panameña, Bylon señaló que "las mujeres son las que han ido trayendo mejores resultados en el boxeo olímpico en Panamá", una afirmación sin ánimo de quitar méritos al trabajo del hombre.

"Mis compañeras y yo hemos traído los mejores resultados que se han dado en los últimos tiempos en Panamá. Damos lo mejor de nosotras cada vez que salimos a representar el país", comentó la peleadora, quien tiene el grado de sargento segundo de la Policía Nacional de Panamá.

Mientras se coloca los respectivos vendajes que usará para hacer su sesión de guanteletas, la atleta que también ha competido por el oro olímpico confiesa que fueron sus compañeros de la fuerza pública quienes la animaron a atreverse a entrar en el mundo del pugilismo, el cual, reconoce, pensaba que "era para hombres".

"Yo siempre pensé que el boxeo era para hombres, al principio lo veía así, pero ahora pienso diferente. Con el pasar de los años me he dado cuenta que es un deporte para todos", expresó la atleta, que se levanta todos los días temprano para sumergirse en su entrenamiento con la mente puesta en que es el ejemplo a seguir de muchas mujeres.

Siempre atenta al trabajo y las instrucciones de su entrenador, Gustavo Caicedo, y del cubano Jesús Martínez, la pugilista reflexionó sobre el Día Internacional de la Mujer que se conmemorará el próximo 8 de marzo y dijo sin titubeo que "todos los días son el día de la mujer".

"Si no existiera la mujer el mundo se acabaría. Si la mujer no está, los hombres no nacen, no crecen y no se reproducen. Para mí el Día de la Mujer es todos los días", sentenció.

Entre la música reggae que sonaba en el gimnasio y el calor que era casi infernal, Bylon emanaba energía en cada uno de los golpes que lanzaba, y volvió sobre el tema de la capacidad de la mujer en cualquier terreno.

La mujer, en este siglo 21, puede hacer los mismos trabajos que un hombre: "la mujer no es el sexo débil", aseveró, dejando prueba de ello en cada recto de derecha que lanzaba en el entrenamiento y se estrellaba en las guanteletas de su entrenador.

Para esta peleadora, que se prepara para las eliminatorias de cara a los Panamericanos de Lima 2019, la mujer de esta época no está para quedarse en casa, sino para tener las mismas posibilidades que el hombre, independiente de su forma de pensar y color de piel.

"Todos, independientemente sean de alguna etnia o sexo, tenemos derecho como ser humano de hacer lo que uno desee", agregó Bylon, que resaltó que en su faceta de agente de Policía "ha recibido todo el apoyo".

Ser miembro del organismo de seguridad del Estado "es parte importante en mi carrera. Tampoco le metí mente que si era para hombres o no. El cuerpo policial siempre me ha dado el apoyo para cuando necesito entrenar", señaló.

Antes de retomar los trabajos de entrenamiento, Bylon no perdió la oportunidad de hablar de su madre, a quien definió como un ejemplo a seguir.

"Mi madre es mi ídolo. Ella es la que me enseña, la que me dice los errores, la que me felicita, está conmigo siempre, mi doctora, para mi héroe y mi ejemplo a seguir. Esa es mi mamá", comentó.