Artista puertorriqueña "iLe" lanza nuevo tema y vídeo denunciando el machismo

San Juan, 5 mar (EFE).- La cantante puertorriqueña Ileana Cabra "iLe", ganadora en 2017 de un Grammy al Mejor álbum latino de rock, urbano o alternativo por "Ilevitable", lanzó hoy su nuevo sencillo y vídeo, "Temes", en el que denuncia el machismo, actitud que redefine como una expresión psicológica del miedo.

El vídeo, dirigido por Milena Pérez Joglar -hermana de "iLe"- muestra a la cantante tirada en una calle abandonada con las medias caídas hasta los tobillos, un cordón alrededor del cuello y moretones en su espalda, mostrando ser una víctima más de un acto de violencia machista.

"No es un mensaje hacia las mujeres, sino hacia el patriarcado", denunció "iLe" sobre el tema, que compuso y que cuenta con la producción de su pareja y músico puertorriqueño Ismael Cancel.

"La música me ayuda a sacarme cosas del sistema que me cuestan recibir, y cuando las expreso en una canción, siento una perspectiva para crecer. La música me crea una herramienta de crecimiento", enfatizó.

Cabra reconoció que "Temes" se concentra en un tema en particular, pero que también "se puede ampliar y traducir a otros temas que vivimos como sociedad", la cual criticó estar en "un estado de avance, pero a la vez nos sentimos atrasados, específicamente en darle un lugar a la mujer que le corresponde".

"Nosotras ahora mismo nos cuestionamos qué somos en esta sociedad y hace rato debemos saber. Siempre que tratamos de reclamar nuestros derechos, siempre hay una barrera para llevar el mensaje", enfatizó Cabra, de 29 años.

El machismo se distingue "por la ignorancia y falta educación en la sociedad", por lo que urgió a que el tema sea discutido en las escuelas y entre la familia "y entender que es una situación crítica".

"Temes" es el segundo sencillo, después de "Odio", que adelanta Cabra de lo que será su segundo y próximo disco, del cual aún no tiene fecha de publicación.

La artista adelantó que su nueva producción será muy diferente a la primera. "Un disco más directo y con una fuerza más distinta. En el primero le di unos dolores o vulnerabilidades que solemos ignorar y más poético, pero en este, aunque también tenga poesía, es más confrontativo".

La carrera de "iLe" en solitario llegó después de una década en Calle 13, donde ganó fama junto a sus hermanos René Pérez Joglar "Residente" y Eduardo Cabra "Visitante".