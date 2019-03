Aprender tareas domésticas en clase ayudaría a la coeducación, afirma experta

Madrid, 5 mar (EFE).- Incorporar las actividades domésticas en el currículo escolar daría valor a estos trabajos que tradicionalmente han hecho las mujeres y ayudarían a la coeducación, según la profesora y experta educativa Carmen Heredero.

Se trata de actividades que "tienen que ver con la autonomía" y con "valerse por uno mismo", ya seamos mujeres u hombres, ha recalcado la profesora y exsecretaria de la Mujer de la Federación de la Enseñanza de CCOO Carmen Heredero, que este martes ha presentado el libro "Género y coeducación".

Heredero ha criticado que la mujer sea "invisible" en los libros de texto aunque haya habido grandes escritoras, filósofas o matemáticas, incluso más importantes que sus colegas porque "han tenido que superar muchos obstáculos".

Según datos de 2007 recogidos en su libro, la presencia de escritores y escritoras en los libros de Lengua castellana y Literatura de tercero de la ESO llegaban a una diferencia de 485 y 26, respectivamente.

"Si no está en mi libro no es importante" es una frase que, desgraciadamente, pueden decir los alumnos, ha asegurado Heredero, que ha recalcado que es lo que ha pasado con las tareas domésticas, trabajos que no han aparecido nunca en los libros de texto y, por tanto, no se les ha dado valor.

La también doctora en Filología ha lamentado que la Lomce fuera una "marcha atrás" en la coeducación al reforzar a las escuelas que segregan por sexos (se fijó que no era discriminatorio), se quitara Educación para la Ciudadanía o se alentara el "emprendimiento ligado a la competitividad".

Por su lado, el secretario general de la Enseñanza de CCOO, Francisco García, ha dicho que la presentación de este libro forma parte de la campaña de movilizaciones de este sindicato, que convoca huelga general de 24 horas en la educación el 8M.