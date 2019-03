Alexander González: "Es lógico que queramos un cambio en Venezuela"

Elche , 5 mar .- Alexander González, defensa venezolano del Elche, afirmó este martes tras ser consultado por cómo está viviendo la situación política y social que atraviesa su país, que considera lógico que la población desee un cambio.

Así lo indicó el futbolista de Maracay, quien admitió estar informado de todo lo que sucede "porque hoy en día la información viaja como la luz, muy rápido", dijo.

"La situación es evidente y lo que hay se ve en los vídeos y las noticias. Esperemos lo mejor para el país y para la familia venezolana", comentó el futbolista del Elche, quien deseó que se estabilice lo antes posible la situación política y social.

"Ojalá el día de mañana se pueda ir de turismo a Venezuela que es un país muy simpático y bonito", apostilló el lateral, quien expresó su deseo de asegurar la permanencia con el Elche en Segunda División antes de la Copa América que se disputará en junio en Brasil.

"Si el cuerpo técnico de la selección me convoca, no me gustaría tener que irme y vivir de lejos ese sacrificio por llegar al objetivo de los cincuenta puntos", comentó el jugador, quien tampoco se mostró inquieto por la finalización de su contrato el 30 de junio.

"La mejor forma de hablar estas cosas es dentro de la cancha. Hay un objetivo claro que es la permanencia y seguramente el día que se logre hablaremos. Lo principal es que se mantenga el club", indicó Alexander González.

El jugador venezolano dijo estar atravesando un momento profesional "idóneo" y afirmó que tanto él como su familia están a gusto en Elche.

"Ya veremos qué sucede con mi futuro. Todo el mundo sabe que en esta parte de España se vive bien y más si haces lo que te gusta", apostilló.

En cuanto a la trayectoria del equipo, que está a nueve puntos del descenso a falta de nueve jornadas, el lateral señalo que el Elche está "en buena línea de trabajo", aunque recordó que "aún no hemos logrado nada".

"Creernos que tenemos la permanencia en la mano sería un error. Tenemos que seguir trabajando con humildad, sacrificio y cohesión de grupo y seguramente así acabaremos logrando el objetivo", concluyó.