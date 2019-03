Wall Street pierde la paciencia

Nueva York, 4 mar (EFECOM).- Wall Street perdió hoy la paciencia y, cansado de esperar detalles sobre un posible acuerdo comercial entre EE.UU. y China, cerró con sus tres principales indicadores en rojo en una sesión en la que los inversores también temían una sobrevaloración de las acciones.

El Dow Jones de Industriales registró mínimos no vistos en 2 semanas y cayó un 0,79 por ciento, mientras que el S&P 500 retrocedió un 0,39 por ciento y el Nasdaq, donde se concentran las compañías tecnológicas, un 0,23 por ciento.

El parqué neoyorquino empezó la jornada con buen ritmo al conocerse información publicada por el Wall Street Journal que apuntaba a la posibilidad de que Washington y Pekín alcancen un acuerdo comercial este mes, que podría además eliminar la mayoría de los aranceles impuestos por EE.UU a cambio de que China permita la importación de más productos estadounidenses.

Tras el impulso inicial, Wall Street adoptó poco después una actitud más cauta, consciente de los obstáculos que ambas administraciones aun tienen que superar antes de llegar a un pacto, y afectado además por cifras macroeconómicas de Estados Unidos decepcionantes.

En concreto, la que publicó el Departamento de Comercio de Estdos Unidos sobre los gastos en construcción, que el pasado mes de diciembre cayó un 0,6 por ciento, un mal resultado frente a un incremento del 0,3 por ciento que esperaban los expertos de MarketWatch.

"Estamos empezando a ver algo de escepticismo con respecto a China", subrayó el fundador de la compañía The Opportunistic Trader, Larry Benedict. "Se pensaba que era un tema ya finiquitado, pero en realidad no se sabe si va a ser algo fácil o no", agregó.

Señalan además los expertos que después de varias semanas de avances que Wall Street ha registrado en los dos primeros meses de 2019, el precio de las acciones ha superado su valor real "de forma significativa", apuntó Benedict.