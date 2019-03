La viñeta femenina, arte al servicio de las rompedoras de techos de cristal

Madrid, 4 mar (EFE).- Aunque parecía que en el mundo del cómic el llamado techo de cristal de las mujeres era en realidad de Uru, el material del martillo de Thor, las autoras han demostrado con sus historias realistas y cargadas de denuncia que no solo este superhéroe es capaz de romper lo que se pensaba irrompible.

Las editoriales españolas dan la voz a las autoras de cómic e ilustración en este 2019, año que recoge el testigo de un 2018 que se declaró abiertamente feminista en el ámbito político y social, con la formación de un gabinete de Gobierno mayoritariamente femenino, o el éxito de movimientos como el del histórico 8M.

Y estos son algunos de los títulos que, ante la celebración de esta jornada, llegarán a las librerías para que lectores y lectoras. Títulos aptos, y necesarios, para todos los públicos.

- "Somos las nietas de las brujas que no pudisteis quemar" (Bruguera): La autora Amer Soler, quien está detrás del proyecto "Tres Voltes Rebel", da su propia visión del feminismo y narra cómo se unió a un "grupo de luchadoras" que vuelan "contracorriente".

- "How to be a Grrrl" (Planeta Cómic): Un libro de empoderamiento femenino en clave de humor inteligente, así es esta propuesta que reúne los pensamientos y reflexiones de Lucy, el personaje quisquilloso de la pandilla de Snoopy creado por Charles M. Schulz.

- "Machistadas" (Plan B): La barcelonesa Rocío Vidal, miembro del consejo de redacción de la antología de cómic erótico e inclusivo "Sextories", propone una compilación de los micromachismos que surgen en la familia, en el trabajo, en el sexo e incluso entre los hombres.

- "Así es la vida" (Bruguera): La ilustradora colombiana Daniella Martí retrata en este libro ilustrado el mundo que habitamos y sentimos a través de la mirada de Carmenza, mujer de 80 años divertida, lúcida, desprejuiciada y sensible.

- "Intensa" (Astiberri): En los confines de la galaxia, una extraterrestre aburrida, muerta de asco y harta de la soledad decide bajar a la Tierra para disfrutar de los placeres de la seducción, de la carne y del amor humano. La autora de "Poncho fue", esboza aquí un retrato divertido y amargo de las complicaciones para que funcione una pareja.

- "Diario de una rebelde" (Random Cómics): Tras publicar el año pasado "Princesa 2.0", la gaditana Maria Murnau regresa en febrero con esta guía de "insumisión y supervivencia" para detectar y visibilizar comportamientos machistas.

- "Blackhand Ironhead" (Astiberri): "En esta sociedad el superhéroe tiene que ser una mujer", así de rotundo afirma el autor de este cómic, David López, el papel de estos personajes en nuestra sociedad y por eso en este cómic ha dado protagonismo a unas superheroínas de carne y hueso sumergidas en una historia llena de valores intrínsecos a la familia.

- "Bonitas" (Astronave): Este álbum ilustrado para lectores y lectoras a partir de 3 años muestra cómo cada chica es "única, ingeniosa y adorable" porque la belleza no está en el interior sino en conseguir retos, mostrar amabilidad y contagiar la risa. Este es el mensaje que dan Stacy McAnulty, Joanne Lew-Vriethoff.

- "Juegos reunidos feministas" (Temas de Hoy): La escritora Patricia Escalona y la ilustradora Ana Galvañ proponen una serie de pasatiempos cargados de humor y "mucha rabia", como el juego del ahorcado con Harvey Wernstein, el karaoke feminista o 50 sombras de violeta; así como ayudan a identificar situaciones machistas del día a día o aclarar algunos términos feministas o relacionados con la mujer como aborto, clítoris o delgada.

- "Paper Girls 2019" (Planeta Cómic): Vuelve una nueva entrega, la número 20, de esta saga con guion de Brian K. Vaughan y dibujos de Cliff Chiang que tiene como protagonistas a cuatro chicas de 12 años repartidoras de periódicos. En esta ocasión se enfrentarán a una sola oportunidad para escapar del año 2000 y tendrán que hacer frente a una incógnita, a qué año acabarán viajando si alguna de ellas sobrevive.

- "Archivos cómicos" (¡Caramba!): Flavita banana, la ilustradora que se ríe, y nos hace reír, de los tópicos femeninos regresa con un nuevo volumen que recopila algunas de sus mejores viñetas, más de 200 páginas dibujadas llenas de mujeres de pelo alborotado, hombres despistados, mucha risa y grandes dosis de verdad.