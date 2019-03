Velasco Carballo defiende grandes actuaciones arbitrales en los tres clásicos

Madrid, 4 mar (EFE).- El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Carlos Velasco Carballo, aseguró que los tres clásicos entre Real Madrid y Barcelona de la Copa del Rey y LaLiga han contado "con tres grandes actuaciones de tres árbitros de mucho nivel".

"Me ha sorprendido que no hayáis reconocido que hemos tenido tres Clásicos con tres excelentes arbitrajes. Me sorprende que no lo hayáis puesto en valor, pero estoy seguro de que lo haréis porque hemos tenido tres grandes arbitrajes de tres grandes árbitros", dijo.

El excolegiado madrileño, que preside el CTA desde mayo de 2018, consideró que "el árbitro nunca es un problema y que el VAR tampoco", porque es "un instrumento que ha ayudado a subsanar más de 70 errores" a lo largo de esta temporada.

Cuestionado por las críticas dirigidas al sistema desde distintos sectores, Velasco opinó que "los jugadores, entrenadores, medios y público" se están adaptando y "entienden cada vez mejor su funcionamiento".

"Nosotros sólo pedimos respeto. Tenemos una tolerancia a la crítica superior a cualquier otra persona, así que no esperábamos esta crítica. La entendemos como parte natural de nuestro trabajo pero también pedimos respeto", opinó.

En su opinión, el colectivo arbitral "esperaba las críticas", porque es un "cambio enorme para el fútbol a nivel mundial", aunque destacó que en España "se están adaptando muy rápido comparado con otros países".

Velasco se refirió también a las recientes decisiones de la International Board (IFAB) hace unos días en Aberdeen (Escocia), Velasco consideró que "todas las normas que se están aplicando en los últimos años, además del videoarbitraje, tratan de dar fluidez al juego y proteger a los jugadores".

"Yo creo que estas modificaciones en los sistemas de juego van en esa misma línea de dar fluidez y de convertirlo en más justo cada día", apuntó.

Finalmente, Velasco Carballo aprovechó un acto con Renfe sobre deporte femenino para augurar que "no muy tarde veremos a colegiadas en categorías importantes" y admitió que su sueño es que "una árbitra pite la final de la Liga de Campeones o del Mundial".

"El fútbol va con cierto retraso para incorporar mujeres a la máxima categoría, pero estoy convencido de que no muy tarde veremos a una árbitra en categorías superiores", concluyó.