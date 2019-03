Shawkan: "tengo que mirar hacia adelante y continuar mi camino"

El Cairo, 4 mar (EFE).- El fotoperiodista egipcio Mahmud Abdelshakur abu Zeid, conocido como "Shawkan", afirmó hoy que ahora toca mirar hacia adelante y no pensar en lo que ha sucedido, tras salir de prisión después de más de cinco años en la cárcel en un caso que despertó críticas internacionales contra el Gobierno de Egipto.

"Soy una persona a la que no le gusta pensar en lo que ha dejado atrás. Lo que pasó, se acabó, no puedo pensar en ello ni vivir con ello y no poder salir de ahí. Al revés, tengo que mirar hacia delante y continuar mi camino", indicó el fotógrafo en su domicilio de Guiza, en El Cairo.

"Lamentablemente cuando estudiamos periodismo nos enseñaron que uno no debe ser parte del suceso, sino transmitirlo", aseguró Shawkan a periodistas.

Shawkan fue detenido en agosto de 2013 mientras cubría el desalojo violento de una manifestación de islamistas en la plaza Rabaa al Adauiya de El Cairo, que protestaban contra el derrocamiento militar del presidente del país, Mohamed Mursi.

"Agarraron las cámaras y nos llevaron al estadio. Mis colegas fueron liberados dos horas después y yo estaba esperando mi turno para salir", dijo, al recordar cómo fue arrestado junto a dos periodistas extranjeros que fueron liberados y él no.

El desalojo acabó con una masacre de entre 600 personas (según fuentes oficiales) y 800 (de acuerdo con diversas ONG) y llevó a una macrocausa en la que 75 personas fueron condenadas a muerte y cientos a penas de prisión, ninguna de ellas miembro de las fuerzas de seguridad.

A pesar de que Shawkan solo estaba cubriendo el desalojo violento fue incluido en la macrocausa junto a dirigentes islamistas y participantes y sentenciado el 8 de septiembre pasado a cinco años por concentración, terrorismo, obstrucción de transporte público, uso de la fuerza contra la Policía y posesión de armas blancas.

"Cuando oí la sentencia, fue una sensación contradictoria, porque recibí una sentencia y a la vez, iba a salir porque ya la había cumplido. Por eso, fue una sensación rara", aseveró Shawkan sonriendo sentado en el sofá.

Su puesta en libertad se pospuso seis meses porque el fotógrafo no pagó una multa por "destruir propiedades públicas y privadas" que le impuso un tribunal egipcio.

A pesar de encontrarse ya fuera de la cárcel, Shawkan debe estar otros 5 años "bajo vigilancia", lo que significa que durante ese periodo debe pernoctar en la comisaría.

Premiado por la Unesco y símbolo de la defensa de la libertad de expresión en su país, el caso de Shawkan ha trascendido y se ha convirtió en objeto de reclamación por parte de numerosas organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Amnistía Internacional (AI).