El número uno de Cs en Baleares no quiere a Bauzá en el proyecto autonómico

Palma, 4 mar (EFE).- El número uno de Cs en Baleares, Xavier Pericay, ha dejado claro este lunes que no quiere al expresidente balear del PP José Ramón Bauzá en el proyecto político de su partido en Baleares, ni en las listas electorales ni como asesor.

"Al señor Bauzá ni está ni se le espera", ha afirmado Pericay sobre la posibilidad de que el expresidente del PP balear forme parte del proyecto del partido naranja en Baleares.

El presidente de Cs en las islas ha sido preguntado en rueda de prensa sobre la probabilidad de que Bauzá se incorpore como asesor de Cs a nivel nacional, tal y como sugirió hace unos días el presidente de esta formación política, Albert Rivera.

"A mí me consta que no va a tener ninguna relación con Baleares, lo puedo afirmar", ha respondido Pericay, que ha añadido que mientras que esto sea así, "no habrá ningún problema".

"Si llega un momento en que yo no puedo ser coherente con lo que pienso, evidentemente yo sobro", ha añadido Pericay, que ha pedido a los periodistas que no tomaran sus palabras como una amenaza.

Pericay ha recordado que a lo largo de esta legislatura ha mantenido que Bauzá era "cosa del pasado, que no tenía nada que ver con el presente de esta comunidad, y menos aún con el presente de Cs".

Sobre el exdirector general de la Policía y la Guardia Civil y exsecretario de Estado de Turismo, el mallorquín Joan Mesquida, que militaba en el PSOE y se ha sumado al proyecto de Cs, Pericay ha destacado su amplia experiencia política y su currículum "impecable".