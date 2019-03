Nieto dice que el 1-O se empleó la fuerza, pero no hubo "técnicamente" cargas

Madrid, 4 mar (EFE).- El ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha reconocido que en la jornada del 1-O hubo un "empleo de la fuerza" por parte de los cuerpos de seguridad y en algunos casos de "forma llamativa", aunque ha matizado que su actuación no se encuadra "técnicamente" en una carga policial.

Durante su testifical en el juicio del "procés", el que fuese número dos del Ministerio del Interior ha denunciado que el 1-O se encontraron con el "peor escenario previsto", con situaciones de "violencia" contra la Policía y la Guardia Civil en muchos puntos de votación y a la inacción de los Mossos.

"Los Mossos no actuaban", ha insistido Nieto, que ha apuntado que los cuerpos de seguridad se encontraron con el "nivel de resistencia mayor" que se había previsto por parte de los favorables al referéndum: "La resistencia podía ser pacífica, pero la que sufrimos fue muy intensa en algunos colegios, llegando a situaciones de violencia en muchos de ellos".

Nieto ha admitido que ese día "hubo empleo de la fuerza" por parte de Policía y Guardia Civil "y evidentemente en algunos sitios de una forma llamativa" pero, ha precisado, solo para conseguir un objetivo: el repliegue de las personas que se concentraban frente a los colegios.

Ha asegurado además que no hubo ninguna "orden política" para dejar de intervenir por la tarde y que las imágenes de gente herida no tuvieron "ninguna influencia" en esa decisión, que ha justificado por una "cuestión física", porque los efectivos llevaban ya una "jornada muy larga e intensa, con mucho esfuerzo", y no se les podía exigir más.

Según ha precisado, su intervención no puede definirse "técnicamente" como una carga policial, que viene a ser una actuación de una unidad antidisturbios "con el objetivo de disolver una manifestación o vaciar un espacio ocupado". Eso, ha apuntado, "no se produjo en ningún momento".

Y ha afirmado que ante la situación de que una unidad sea "rodeada en su totalidad" o sus efectivos queden aislados, "siempre" va a haber "una reacción" porque "técnicamente pueden hacerlo y están amparados legalmente para ello".

Nieto ha explicado que se siguieron criterios de "pura operatividad" para determinar en qué colegios se intervenía y ha recordado que antes de las 9 de la mañana recibieron una petición de apoyo de los Mossos -que luego fue retirada- en más de 200 colegios, en muchos de los cuales se pudo actuar, y que les sorprendió que en algunos no hubiese presencia de la Policía catalana.

"En algunos casos (se encontraron) los binomios y nada más y en otros ni los binomios", ha señalado.

Cuando acudieron a los colegios -ha continuado- las unidades se encontraron "un número muy importante de personas" concentradas, algunas con un objetivo "añadido" al de votar: impedir que la Policía y la Guardia Civil "pudiera hacer su trabajo", que era entrar en los colegios y requisar el material electoral.

Aunque muchas de esas personas se concentraron "seguramente de buena fe", otras, a juicio de Nieto, lo hicieron "con actitud de frontalidad frente a la Policía y la Guardia Civil".

Nieto ha precisado que en los centros donde se les impidió actuar "con distintos grados de presión o fuerza", se produjo "algún tipo de incidente, en algunos casos leve y en otros más grave".

Como consecuencia, hubo personas que resultaron "lesionadas" y otras que dijeron que lo habían sido, y también un "número importante" de efectivos "lesionados".

Sobre el dispositivo de los Mossos el 1-O, Nieto ha insistido que fue "claramente insuficiente" y que en algunos casos respondía "no a impedir el 1-O", sino a "dar apariencia de normalidad a algo que no era normal".

También ha acusado al cuerpo autonómico de dejar actuar durante la huelga del 3-O a grupos que cortaron carreteras y ocuparon estaciones, lo que derivó en el "colapso de toda Cataluña".