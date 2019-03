El MoraBanc busca la sorpresa en el arranque del play-off

Andorra la Vella, 4 mar (EFE).- Vuelve la Eurocopa y el BC MoraBanc comienza su sueño con el primer partido del play-off de cuartos de final en la pista del líder de la liga francesa, el LDLC Asvel Villeurbanne que gestiona el jugador de los Charlotte Hornets de la NBA, Tony Parker.

El equipo dirigido por Ibon Navarro, sin el lesionado David Walker que está a la espera de resultados por su lesión en el hombro derecho, se enfrenta a un equipo que la temporada que viene disputará la Euroliga por tener ya cerrada la Licencia A.

Los andorranos llegan a la eliminatoria después de sufrir un duro varapalo contra el Real Madrid en el Polideportivo de Andorra en Liga Endesa, donde encadenan dos derrotas consecutivas ya que también perdieron ante el Movistar Estudiantes.

Ante los madridistas sufrieron este domingo un duro varapalo al perder por lesión al alero norteamericano David Walker. El jugador está pendiente de los resultados de las pruebas por su lesión en el hombro derecho, pero pinta bastante mal.

"Él está entre mal y muy mal. No viaja a Lyon y hay que hacerle pruebas para saber hasta cuándo estará de baja. Hay que ser optimistas para decir que volverá pronto", aseguro Ibon Navarro.

Los franceses, dirigidos por el ex técnico del AS Mónaco, Zvedzan Mitrovic, llegan después de superar en la LNB al Le Portel por 91 a 73.

"Contra el Madrid las sensaciones no fueron buenas y hemos pagado el peaje de un nuevo parón. Lo del domingo no es la mejor forma de encarar con mucha autoconfianza el siguiente partido, pero si que sabemos que somos capaces de jugar un buen partido fuera de casa y hacerlo en pistas difíciles. Tenemos la capacidad de ir a Lyon y hacer nuestro mejor baloncesto para llegar con opciones al final. No hay motivos para pensar que no seremos capaces de hacerlo", dijo Navarro en la previa del choque.

Los de Mitrovic tienen un equipo tremendamente físico con jugadores como Charles Kahudi, Alexis Ajinça, David Lighty, Miro Bilan, Jean Charles Livio (ex Unicaja), Amine Noua o el talento de Mantas Kalnietis o el joven Théo Maledon.

"Nos encontramos a un rival que a pesar de caer eliminado de la Copa ha descansado lo mismo que nosotros. Nosotros nos hemos dado cuenta que hemos tenido que resetear algunas cosas, sobretodo la cabeza y volver a lo que hemos sido", añadió el técnico.

"Asvel es un equipo muy fuerte a nivel defensivo y el tipo de baloncesto que hace Mitrovic es de apretar mucho las líneas de pase y si no tienes rigor en el juego posicional te lo hacen pasar mal. Este equipo está llamado a disputar la final o las semifinales de la Eurocopa y han diseñado una plantilla para que coja experiencia y disputar el año que viene la Euroliga", sentenció Ibon Navarro.

El base francés Andrew Albicy, que volverá mañana a jugar en su país, destacó que el Asvel "es un rival muy físico y será un partido realmente duro".

"Si ganamos allí daremos un paso de gigante para las semifinales, pero tenemos que ir a partido a partido. Ellos son muy sólidos y constantes. Un equipo realmente peligroso dónde todos sus jugadores saben lo que tienen que hacer".