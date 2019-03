Modric: "Es un partido clave"

Madrid, 4 mar (EFE).- Luka Modric, centrocampista croata del Real Madrid, dijo este lunes que su equipo encara "un partido clave" en la Liga de Campeones ante un Ajax "joven y ambicioso", un duelo al que el conjunto blanco llega "tocado" pero sin tiempo para "lamentar" las derrotas en los dos últimos clásicos.

"Un partido de 'Champions' siempre es muy importante, sobre todo el de mañana ante un equipo muy bueno, joven y ambicioso. Es un partido clave esta temporada, queremos estar en cuartos. No va a ser fácil, pero estamos preparados. Creo que vamos a hacer un gran partido y pasar la eliminatoria. Significaría mucho para nosotros", dijo.

No ocultó Luka que la plantilla madridista está tocada tras perder los dos duelos seguidos ante el Barcelona que le dejan prácticamente sin opciones en la Liga y eliminados de la Copa del Rey, pero ve al Real Madrid preparado para volver a luchar por la Liga de Campeones que ha conquistado tres años seguidos.

"Cuando pierdes dos partidos contra tu mayor rival no es algo que te haga sentir bien. Estamos tocados, pero lo importante es que viene pronto el partido ante el Ajax, no hay tiempo para quejarse y lamentar lo que ha pasado", manifestó.

Para Modric, lo que tienen que hacer ahora es únicamente "enfocar la 'Champions'" e "intentar olvidar" los clásicos, de los que lamentó la falta de pegada: "Sobre todo en la Copa no lo hicimos mal, pero nos faltó gol. Tenemos que seguir y confiar que el gol va a llegar. Estamos bien anímicamente a pesar de que hemos perdido estos dos partidos".

Modric intentó lanzar un mensaje de optimismo al madridismo: "Al Madrid lo damos siempre por muerto y siempre vuelve. En 2015 no ganamos nada y dijeron que estábamos muertos y después todos saben lo que hemos ganado, por eso hay que confiar en nuestro equipo, vamos a seguir luchando, dando todo por este club y esta camiseta. Este equipo tiene buen futuro".

Sobre los males del Real Madrid, Modric apuntó a que los jugadores que tienen que asumir los goles perdidos con la salida de Cristiano Ronaldo no lo han hecho, a la "falta de continuidad" como principal problema y "la falta de gol".

Elogió el centrocampista croata la aportación del brasileño Vinicius: "Nos ha dado velocidad, rapidez, algo diferente y que nos faltaba. Es muy joven, pero ha mostrado su enorme talento, tiene muchas ganas y lo que está haciendo está muy bien para el equipo. Tiene que seguir con personalidad. Estamos para ayudarle a crecer".

Del Ajax, destacó que "juega igual en casa que fuera" y no va a cambiar su estilo en el Santiago Bernabéu. "Es un partido en el que no tienen nada que perder y mucho que ganar. Por eso es muy peligroso. Tenemos un buen resultado, no tenemos que estar nerviosos, pero sabemos que nos esperan 90 minutos complicados".