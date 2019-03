Luke Perry, de la serie "Beverly Hills, 90210", muere a los 52 años

Los Ángeles , 4 mar .- El actor estadounidense Luke Perry, conocido por su papel de Dylan McKay en la serie "Sensación de vivir", falleció este lunes a los 52 años tras sufrir un derrame cerebral la semana pasada, informó su representante, Arnold Robinson.

El intérprete, que apareció en películas como "Buffy, cazavampiros", "8 segundos" o "El quinto elemento", murió en el hospital St. Joseph, de la localidad de Burbank (California), rodeado por sus hijos, Jack y Sophie, y sus familiares más cercanos.

"La familia agradece las enormes muestras de apoyo y las oraciones ofrecidas a Luke desde todo el mundo. Ahora solicitan respetuosamente privacidad en este momento de gran duelo", indicó Robinson en un comunicado.

Un equipo de emergencias se presentó en la residencia del actor en Sherman Oaks (California) el pasado miércoles por la mañana y fue llevado a un hospital cercano, según detalló entonces la web TMZ.

Perry, que tiene un papel en "Once Upon a Time in Hollywood", la nueva película de Quentin Tarantino, trabajaba en la actualidad en la serie de CW "Riverdale".

El actor fue hospitalizado el mismo día en que se anunció que la serie "Sensación de vivir" regresaría con un nuevo enfoque y con antiguos miembros del reparto como Jason Priestley, Jennie Garth, Ian Ziering, Gabrielle Carteris, Brian Austin Green y Tori Spelling.

Perry, que permaneció en la serie durante diez temporadas, no fue anunciado dentro del grupo de actores originales que estarían de regreso.

Según la web TMZ, había acordado aparecer en la serie como invitado, pero no podía tener un papel más relevante debido a sus compromisos con la agenda de "Riverdale".

"Voy a estar ligado a ese personaje hasta el día que me muera. Yo creé a Dylan McKay. Es mío", explicó Perry en el pasado sobre el personaje que lo convirtió en una celebridad.

Ese formato fue una de las series más populares de los años noventa y un enorme fenómeno internacional, especialmente entre el público juvenil.

La nueva andadura de la serie llevará por título simplemente "90210", que es el código postal de Beverly Hills, una exclusiva y muy rica ciudad situada al oeste de Los Ángeles (EE.UU), mientras que el título original de "Sensación de vivir" era "Beverly Hills, 90210".

En "90210", los actores no encarnarán a sus personajes en la ficción sino que se interpretarán a sí mismos tratando de sacar adelante una nueva versión de "Sensación de vivir", un intento que dará lugar a conflictos y líos personales de todo tipo entre ellos.

"90210" tendrá la forma de una serie limitada y contará con seis episodios.

La serie original, que contó con casi 300 episodios y se emitió desde 1990 a 2000, dio pie a varias series derivadas entre las que destacó "Melrose Place" (1992-1999).