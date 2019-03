Jorge Ureña, recibido al grito de "campeones" en Alicante

Alicante, 4 mar (EFE).- Medio centenar de personas, entre los que se encontraban familiares, compañeros de club, autoridades de Onil y una banda de música, han recibido esta tarde al grito de "campeones" en el aeropuerto de Alicante al atleta Jorge Ureña, oro en heptatlón en el Campeonato de Europa disputado este fin de semana en Glasgow.

El deportista alicantino, cuya salida a la zona pública del aeropuerto estuvo acompañada por la banda con la popular melodía de 'campeones, campeones', admitió estar sorprendido por el recibimiento que le dedicaron sus paisanos y compañeros del club.

"No me lo esperaba y me da hasta un poco de vergüenza, pero estoy muy contento de que esté aquí mi pueblo", dijo Ureña, quien llevaba colgada en el pecho la medalla de oro conquistada este pasado fin de semana en Escocia.

Ureña, que llegó acompañado de su padre y entrenador, se fundió con un emotivo abrazo con su madre y su novia, así como con la alcaldesa de la localidad, Humildad Gill, y con el edil de deportes.

"Sabía que lo podía conseguir, pero era difícil. Hemos ido a por todas y al final ha salido todo bien, así que muy contento y orgulloso", señaló, visiblemente emocionado, el primer campeón de Europa español en heptatlón.

"Empezamos un poco mal, pero ha salido una competición muy buena. Fuimos de peor a mejor y ahora a disfrutar", comentó Ureña, quien tras unos días de descanso comenzará a prepararse buscar la clasificación al Campeonato del Mundo al aire libre que se celebrará en Doha (Catar) el próximo otoño.

"Una vez allí intentaremos disfrutar y realizar una buena puntuación", concluyó el deportista, quien recibió las felicitaciones de gran parte de sus compañeros del Centre Esportiu Colivenc.