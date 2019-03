Jesús Gómez: "Este bronce me sabe a oro"

Madrid, 4 mar (EFE).- Jesús Gómez, medallista de bronce en los 1.500 metros de los Europeos en pista cubierta de Glasgow, se mostró satisfecho por lo conseguido en una de las pruebas que más tradición tienen en el atletismo español.

"Es un orgullo porque es una prueba de mucho nivel en el plano internacional. Creo que hay muy buenos atletas, tanto en España como a nivel europeo. Es una prueba difícil y creo que hemos hecho un buen trabajo. Este bronce me sabe a oro", señaló en el aeropuerto Adolfo Suárez.

"Cuando me puse a tirar a falta de cuatro vueltas vi que tenía muchas fuerzas. No me acuerdo exactamente dónde estaban todos mis rivales, pero sabía que tanto Jakob como Marcin me iban a seguir. Una vez que vi que nos íbamos los tres di por asegurada la medalla porque tenía piernas para seguirles. Ahí sabía que ya era hombre de bronce en un Europeo", explicó.

Ahora ya piensa en los Mundiales de Doha: "Es el objetivo de la temporada veraniega. Hay que empezar a trabajar desde ya. Habrá que disfrutar de esto unos días y ponerse manos a la obra porque es un reto difícil pero no inalcanzable. Toda la ilusión del mundo para conseguirlo".

Asimismo, habló de la generación actual que tiene su disciplina en España: "Se ha visto que está muy bien. Es una generación joven, hay muy buen ambiente entre nosotros. Eso es lo primordial. Hay mucha competencia a nivel español en todas las pruebas y eso nos hace mejorar a todos".