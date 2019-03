Diez frases del ex número 2 de Interior en el Supremo

Madrid, 4 mar (EFE).- El ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto ha denunciado hoy en el juicio del "procés" la inacción de los Mossos ante la celebración del referéndum ilegal del 1-O y ha defendido la actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para hacer cumplir la ley en "el peor escenario".

La declaración de Nieto ha sido la más larga de las de todos los testigos que hasta ahora han pasado por el Supremo y se puede sintentizar en diez fragmentos:

- Sobre la concentración del 20-S ante la Conselleria de Economía: "Tuvimos serias dudas y mucha preocupación por la seguridad de los guardias civiles y de la comisión judicial... El 20 de septiembre la violencia la pudimos ver todos".

- "Todo fue bastante surrealista, pero esa reunión en concreto (la Junta de seguridad previa al 1-O) probablemente uno de los momentos en el que el surrealismo fue mas evidente: estábamos en una mesa hablando del dispositivo para evitar el 1 de octubre con quienes habían convocado el 1 de octubre". "A partir de la celebración de la Junta de seguridad la confianza (con los Mossos) era mínima (...) Entendíamos que en el caso del mayor (Trapero) la alineación con el Govern era total".

- "Podía haber sido que se simulara ese referéndum en lugares que no estaban recogidos en el auto de las magistrada, que se pudiera hacer en las plazas de los municipios o en lugares abiertos donde no se fuese en contra de ese mandato judicial. Así se les trasladó también. No hubo el mínimo interés y, al contrario, vimos que había determinación absoluta de sostener y mantener el 1-0".

- Sobre el dispositivo de Mossos: "Fue claramente insuficiente, ineficaz y diría que en algunos casos respondía a otro objetivo, no al de impedir la celebración del 1 de octubre, sino a dar una apariencia de normalidad a algo que no era normal, porque había suspendido por el Tribunal Constitucional y posteriormente declarado ilegal". "Si los Mossos de forma clara, de forma evidente, hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1 de octubre no se habría celebrado, se habría desconvocado, estoy convencido de que se habría desconvocado".

- "Al final se dio el peor de los escenarios: el escenario en el que los Mossos d'Esquadra no actuaban y, además de que teníamos que actuar solos, el escenario en el que hubo un nivel de resistencia mayor de todos los que teníamos previstos".

- "Lo que conocemos como carga policial es una actuación de la unidad de antidisturbios para disolver una manifestación o vaciar un espacio ocupado. Eso no se produjo en ningún momento, no hubo actuación de ese tipo que técnicamente pudiéramos denominar carga. Sí hubo utilización de la fuerza, en algún punto llamativa, pero solo para lograr un repliegue ordenado de las fuerzas de intervención".

- "Todo el relato que puso en marcha ese movimiento independentista llevó a que la noticia fuese que el perro muerde al hombre y no que el hombre muerde al perro. Se le dio la vuelta a la realidad. Y se llegó a un punto en que lo normal, que es que la policía actúe cuando es necesario para evitar un delito y que el resto de los ciudadanos acaten y respete esa actuación policial, en este caso a quien se veía haciendo algo malo era a la policía cuando defendía la legalidad y no al resto cuando trataba de vulnerarla".

- "Se planteó que el uso de la fuerza fuese el mínimo imprescindible, y fue el mínimo imprescindible". "Si hubiéramos priorizado la eficacia de las acciones por encima de cualquier otro objetivo (...) se podría haber llegado al cien por cien de eficacia en cada colegio electoral, seguramente a costa de mayor empleo de la fuerza (...) Tiempo después me ratifico en que se hizo de una manera ejemplar".

- "Hubo muchas personas que seguramente de buena fe se concentraron llamados por distintas vías para concentrarse en esos lugares; sí le digo también que hubo personas que no actuaron de buena fe, que actuaron sabiendo lo que hacían y con una actitud de frontalidad frente a los policías y guardias civiles".

- "No hubo ninguna orden (política ni judicial) de retirada", "el final de la actuación se debe a una cuestión física". Los efectivos se habían levantado a las 4 de la mañana y "no se les podía exigir que se prolongara por más tiempo".