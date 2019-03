La CE celebra que EEUU restaure el estatus diplomático de la UE en Wahsington

Bruselas, 4 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) se mostró este lunes satisfecha por que EEUU haya decidido volver a elevar el estatus de la delegación de la Unión Europea (UE) en Washington, después de que la administración estadounidense la degradara de misión bilateral a organización internacional sin previo aviso.

"La UE estaba en contacto con la administración de EEUU para aclarar este asunto y por tanto estamos satisfechos de que EEUU haya tomado la decisión de volver a la práctica habitual", dijo la portavoz comunitaria de Exteriores, Maja Kocijancic, en rueda de prensa.

En un comunicado, el embajador estadounidense ante el bloque comunitario, Gordon Sondland, anunció hoy que el Departamento de Estado de su país "volverá a reconocer la representación de la UE en Washington como equivalente a la de una misión bilateral" con efecto inmediato.

"La UE es una organización importante y única, uno de los socios más valorados de América para asegurar la seguridad y prosperidad globales", señala el comunicado, que añade que ambos bloques "son fuertes cuando trabajan juntos".

El cambio revertido hoy se produjo a finales de 2018 y no gustó en Bruselas, que no recibió notificación de la degradación del estatus de su misión y no detectó el cambio hasta que su entonces embajador en el país, David O'Sullivan, fue llamado en una posición diferente a la que le correspondería para mostrar sus respetos al fallecido presidente estadounidense George Bush durante el funeral.

Las relaciones entre la UE y EEUU se han endurecido desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, que se ha enfrentado abiertamente a la UE en áreas como el comercio, la inmigración o el cambio climático.