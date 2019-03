Carcedo advierte a las comunidades que la sanidad no se parará por el 28A

Madrid, 4 mar (EFE).- La ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo, ha advertido a los consejeros de que la política sanitaria no se parará por la convocatoria electoral, unas palabras que ha lanzado ante las criticas de algunos de ellos por celebrarse un Consejo Interterritorial de Salud un día antes de disolverse las Cortes.

En el Consejo, al que no han acudido los representantes de Ceuta, Murcia, Cataluña, Valencia y La Rioja, la ministra avanzará a los consejeros que el próximo año se convocarán alrededor de 780 plazas más para la formación de profesionales sanitarios, de las que 450 corresponderán a médicos y 301, a enfermeros.

Otro de los asuntos es el avance de los trabajos para la incorporación de la terapia con las células Car-t contra el cáncer, así como en la compra centralizada, que incorpora unos 25.000 mil productos al SNS, y el plan de resistencia a los antibióticos.

Pero Carcedo antes de hablar con los consejeros les ha querido enviar un mensaje a los que han criticado la celebración en este momento de un Consejo de Salud y los temas a tratar.

"No sé dónde encontraron algunos consejeros en la Constitución que las administraciones paran con una convocatoria electoral. Se paran las Cortes, que son las que se renuevan, pero la Constitución separa muy bien lo que son las Cortes de lo que es la Administración, y especialmente un servicio público como la sanidad", ha subrayado.

Para Carcedo, "siempre habría alguna excusa para no hacer cosas en los servicios públicos", pero en su Ministerio, según ha dicho, "no hay esa voluntad porque no vamos a dejar de trabajar por el buen funcionamiento de los servicios públicos".

El consejero de Salud y Familias de Andalucía, Jesús Aguirre, ha sido uno de los que no han visto con buenos ojos este Consejo y ha asegurado que la reunión se celebra en un día "un poco anómalo", con lo que cualquier cambio legislativo "no ha lugar".

"¿A qué viene traerse cuatro o cinco puntos legislativos a sabiendas que esto está muerto?", ha señalado Aguirre en declaraciones a los periodistas antes del comienzo de la reunión.

El consejero extremeño, José María Vergeles, ha querido responder a estas palabras de Aguirre: "Nada de muerto, bien vivo y bien haríamos en darle una normalidad a este país porque llevamos demasiados periodos electorales como para seguir paralizando la recuperación de derechos", ha comentado.

A su juicio, decir que nace muerto "es un atrevimiento y es un mensaje de inacción política que no debemos trasladarle a la ciudadanía, sino que debemos transmitirle que estamos trabajando por esa cohesión tan necesaria del Sistema Nacional de Salud, que es marca España".

Pero no coincide con esta opinión el consejero de Castilla y León, Antonio Saéz Aguado, que tampoco entiende que el Ministerio proponga cambios normativos cuando el Gobierno "va a dejar de gobernar".

"No vemos sentido en que un Gobierno en retirada plantee cambios en la regulación del SNS", ha denunciado Saéz, quien ha dicho que está previsto que se informe sobre dos reales decretos, uno sobre verificación de medicamentos y otro sobre subvenciones a pacientes de talidomida y se plantea una modificación de la orden que regula el catálogo de prestaciones del SNS.

Por ello, ha anticipado que algunos consejeros van a plantear que determinados puntos que tienen que ver con la normativa del Sistema Nacional de Salud (SNS) se aplacen y protestarán porque no se trate la financiación de la sanidad y el déficit de profesionales en Atención Primaria.

Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad de Madrid, ha coincidido con su planteamiento y ha considerado que el único tema que se debería tratar hoy dentro del orden del día es la estrategia de terapias avanzadas, las Cart.

El consejero de Sanidad de Canarias, José Manuel Baltar, ha mostrado su sorpresa por la convocatoria cuando el Gobierno está "en la recta de salida" y ha lamentado que se vayan a tocar "de refilón" asuntos como el de la falta de profesionales sanitarios.