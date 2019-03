Socialdemócratas macedonios eligen a Pendarovski como candidato presidencial

Skopje, 3 mar (EFE).- La Unión Socialdemócrata de Macedonia (SDSM) eligió este domingo a Stevo Pendarovski como el candidato de la coalición gubernamental a las elecciones presidenciales del próximo 21 de abril.

En el congreso del partido celebrado en Skopje Pendarovski, de 55 años, obtuvo un 712 votos de los 783 delegados presentes.

"El 5 de mayo no tenemos otra opción que ganar ... Esta coalición ya logró el milagro de alcanzar el acuerdo con Grecia (sobre el nombre) y apartó al régimen de Gruevski. Ustedes me han dado una gran responsabilidad política", declaró nada mas ser nombrado, dando por hecho que no habrá un vencedor en la primera ronda electoral, programada para el 21 de abril.

Pendarovski aspiró ya a la presidencia en las elecciones de 2014, cuando fue derrotado por el conservador Gjorge Ivanov, actual jefe de Estado.

Actualmente trabaja como coordinador nacional para el ingreso de este país en la OTAN -el mes pasado se firmó el protocolo de adhesión- y en el pasado fue asesor de los dos presidentes anteriores, Boris Trajkovski y Branko Crvenkovski.

Pendarovski será el candidato conjunto del SDSM del primer ministro, Zoran Zaev; del partido albanés DUI (Unión Democrática para la Integración), así como algunos partidos más pequeños que componen la actual coalición de Gobierno.

El político socialdemócrata se enfrentará a la profesora universitaria Gordana Siljanovska Davkova, candidata del principal partido opositor, la alianza conservadora VMRO-DPMNE.

La persona elegida sucederá en el cargo a Ivanov, jefe de Estado desde mayo de 2009, quien ya ha alcanzado los dos mandatos de cinco años establecidos como máximo.

Los resultados serán un barómetro del estado de ánimo político de la ciudadanía tras la firma del histórico acuerdo de Prespa con Grecia sobre el cambio del nombre.

A pesar de que VMRO-DPMNE no apoyó el citado acuerdo por considerarlo inconstitucional, Siljanovska Davkova ha dejado claro que no intentará abolirlo porque considera que se trata de un tema que deben resolver los tribunales, tanto a nivel internacional como nacional.

El presidente que salga elegido será el quinto desde que Macedonia del Norte proclamara su independencia de Yugoslavia en 1991.

El primer jefe de Estado fue Kiro Gligorov, entre 1991 y 1999; le siguieron Boris Trajkovski (1999 a 2004); Branko Crvenkovski (2004 a 2009) y el titular actual, Gjorge Ivanov.

Si el nuevo presidente no obtiene en la primera vuelta más del 50 % de los votos, se celebrará una segunda el 5 de mayo.

En esta segunda ronda, gana el candidato con mas votos, pero la elección solo es válida si por lo menos el 40 % de los ciudadanos censados han acudido a las urnas. En caso de que esto no ocurriera, las elecciones deberían repetirse.

El presidente del país es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas; además otorga el mandato para la formación de un nuevo Gobierno, firma leyes y acuerdos internacionales y nombra embajadores.