Mujer indígena: Podemos ser líderes reclamando espacios con serenidad

Madrid, 3 mar (EFE).- La igualdad en una comunidad indígena se consigue reclamando espacio para demostrar que las mujeres también pueden proponer y liderar proyectos que se conviertan en la salida y la esperanza para que sus familias empobrecidas puedan vivir con dignidad, explica la joven ecuatoriana Martha Beatriz Roldán.

Así avanzó y se abrió camino entre los líderes hombres de su comunidad esta joven indígena Kichwa del pueblo Puruhá, a la que se le dio la oportunidad de estudiar, la aprovechó y ahora es una activa defensora de los derechos de las mujeres, con serenidad y sin pisar a nadie, con el apoyo de Manos Unidas.

Es el Rostro 8M de la mujer indígena y se sorprende cuando le preguntamos por "feminismo", porque ese término no se usa en su país, allí hablan de equidad de género.

PREGUNTA: ¿Se considera feminista?

RESPUESTA: Sí, la mujer indígena siempre ha pensado que debe haber igualdad en todos los sentidos. Desde la familia tenemos que enfocar y valorar nuestra forma de vivir la igualdad de derechos, en la naturaleza, en la salud, en la educación... para trabajar igual hombres y mujeres y poder tener una vida digna.

P: ¿Te ha ayudado el feminismo en tu ámbito o en tu día a día?

R: Sí, porque la igualdad tiene que ver con todo, en el sentido de trabajar, de participación y de organización; solo unidos lo podremos lograr, si no estamos trabajando todos por la igualdad no tiene sentido.

Las mujeres también tenemos ese valor de lucha y esa capacidad.

P: Dos medidas que crees que deberían implantarse para mejorar la igualdad.

R: Desde la familia, cambiar nuestra actitud y demostrar que podemos trabajar como mujeres en proyectos para ayudar a la comunidad, pero deben apoyarnos y darnos presupuesto. Nos deben apoyar nuestras autoridades para que nuestras voces sean escuchadas.

P: ¿Te has encontrado con algún obstáculo por ser mujer?

R: He encontrado muchos obstáculos cuando he ejercido mi función como cargo público, siempre han sido solo los hombres los que han ejercido ese cargo. Me han dicho que cómo lo voy a hacer si es un cargo que solo pueden desempeñar los hombres.

Dicen esto es para mujer y esto es para hombre y separan actividades.