Morata: "Mientras haya puntos, vamos a pelear"

Madrid, 3 mar (EFE).- Álvaro Morata, delantero del Atlético de Madrid, expresó este domingo, tras el triunfo contra la Real Sociedad en Anoeta con dos goles suyos (0-2), que, "mientras haya puntos", su equipo va a "pelear" por ganar LaLiga Santander y destacó la importancia de la victoria en un "campo muy difícil".

"Nosotros tenemos que ganar todos los puntos posibles y esperar que ellos (el Barcelona, líder de la clasificación) se dejen algo en el camino. Mientras haya puntos, vamos a pelear. Estamos muy contentos por la victoria de hoy", explicó en declaraciones a 'Bein' al término del duelo en San Sebastián, en el que el conjunto rojiblanco encadenó su tercera victoria liguera.

"Es un estadio muy difícil, un rival muy complicado y son tres puntos muy importantes para nosotros", valoró Morata, autor de los dos goles: "No marqué la primera, el portero me ha hecho una gran parada, pero luego he tenido la suerte de meter dos y hemos ganado".

Los dos tantos los marcó de cabeza, ambos en acciones de estrategia. "Es importante el balón parado. Hay veces que te dan una victoria. El día de la Juventus fue importante para nosotros y el balón parado siempre es importante", añadió.