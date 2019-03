El Manresa se consolida ante un Estudiantes que no se dio por vencido

Manresa , 3 mar .- El ascendido de LEB Baxi Manresa se marcó un objetivo en el inicio de temporada: mantenerse en ACB, y eso se suele conseguir con 12 victorias, justo las que ha sumado hoy el equipo de Joan Peñarroya ante Estudiantes al que venció por 101-91.

Ha sido una victoria en un partido dominado de principio a fin, aunque los colegiales llegaron a tener su momento de esperanza cuando, a falta de 3 minutos (89-82), Goran Suton, lanzó, libre de marca, un triple para poner a su equipo a sólo 4 puntos.

Pero ese tiro no entró y el Baxi Manresa, que había ido ganando de hasta 20 puntos, se dio cuenta de golpe de que el partido no estaba todavía cerrado, y se volvió a concentrar en ataque, sin nervios, agotando posesiones, y con el apoyo incondicional de una afición que no disfrutaba tanto en ACB desde los tiempos del gran Chichi Creus.

El partido fue alegre, como contagiado de la jornada de Carnaval. El acierto local, sobre todo desde más allá de la línea de triple, propició una anotación altísima y el Estudiantes, aunque nunca se desconectó del todo, veía con cierta impotencia como no había manera de recortar puntos a los locales.

El festival de triples manresano se inició con un mano a mano entre Zubcic y Toolson, que sumaban 4 dianas en los primeros envites del juego (16-12, min.6). En esta fase, Alessandro Gentile y el juego interior de Estudiantes daban la réplica (22-19, min. 9).

Pero para antes de acabar el primer cuarto, Peñarroya, que contaba por primera vez en la temporada con sus 12 jugadores de plantilla, ya había rotado a todo su quinteto inicial.

Y con esa calculada dosificación, llegó el segundo cuarto del despegue local, esta vez, igualmente a base de triples, con un Erik Murphy, que sumaba un 4/4 consecutivos. Con el último de este periodo, el Manresa se iba de más 20 puntos en el marcador, cerrando un parcial 23-8 (49-29, min. 15).

Todo iba rodado para los locales. Aunque Estudiantes no se entregaba del todo. Josep Maria Berrocal ordenaba una zonal que medio se atragantó a los hasta aquel momento inspirados anotadores del Manresa y, con una racha de acierto de Darío Brizuela de nueve puntos consecutivos, obtenía una rebaja en la renta para proseguir con una mínima confianza después del descanso (55-42, min. 20).

Tras la reanudación, ambos equipos se esforzaron en explotar sus mejores bazas. En el Manresa proseguía el festival de triples, y en el Estudiantes, la mejor carta la jugaban sus hombres altos, con una superioridad en el rebote (15 de ataque en la estadística final) y con tiros abiertos de Suton y Shayne Whittington.

A pesar de los intentos de su entrenador, los jugadores del Baxi Manresa llegaban al último período sabiéndose superiores. Bajó algo la guardia en defensa, que había sido otra de las mejores cartas de los locales, provocando un importante número de balones perdidos (18 totales) en un Estudiantes muy fiable en esa faceta.

Así fue como poco a poco, canasta a canasta, y con Brizuela en el banquillo durante demasiado tiempo, el equipo de Berrocal fue recortando diferencias.

Un triple de Suton a falta de poco más de 4 minutos encendía las luces de alarma en el banquillo de Peñarroya que pedía un necesario tiempo muerto.

En el regreso al juego fue cuando llegó el falló de Suton para ponerse a 4 puntos y de nuevo Toolson y Lundberg cerraban el partido con sendos triples (97-87) y dos minutos que ya quedaban con la única incógnita de saber si el Manresa llegaría a superar los 100 de anotación, algo que ya lograrían a base de tiros libres acertados Fisher y Toolson.

Ficha técnica:

101 - BAXI MANRESA (26+29+22+24): Fisher (9), Toolson (18), Tomàs (4), Zubcic (12), Lalanne (11) -cinco inicial- Sako (7), Murphy (20), Muñoz (8), Lundberg (12), Jou (-) y Gintvainis (-).

91 - MOVISTAR ESTUDIANTES (21+21+19+30): Cook (3), Brizuela (15), Gentile (15), Caner-Medley (8), Whittington (16), -cinco inicial-, Arteaga (4), Vicedo (8), Suton (14), Sola (-), Hakanson (3), Lampropoulos (-) y Clavell (5).

Árbitros: Cortés, Bultó y González Gálvez. Eliminado: Tomislav Zubcic (m. 40).

Incidencias: partido de la jornada de la Liga Endesa disputado en el pabellón del Nou Congost ante 4.700 espectadores.