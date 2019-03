Lemar, titular en el Atlético y Willian José en la Real

San Sebastián, 3 mar (EFE).- El francés Thomas Lemar jugará de salida en el Atlético de Madrid en el partido de Anoeta ante la Real Sociedad, mientras que en el equipo donostiarra, el brasileño Willian José saldrá también de inicio, tras su partido de sanción cumplido ante el Girona la pasada jornada.

Lemar no había probado cono titular en los entrenamientos de la semana, salvo en el del sábado, por lo que su inclusión en el once de Simeone no era segura.

La Real también recupera a Theo Hernández, sancionado por tarjetas la jornada anterior.

Alineaciones confirmadas:

Real Sociedad: Rulli, Zaldua, Navas, Llorente, Theo; Zubeldia, Zurutuza, Merino; Sandro, Oyarzabal y Willian José.

Atlético de Madrid: Oblak, Juanfran, Giménez, Godín, Filipe Luis; Koke, Rodrigo, Saúl, Lemar; Griezmann y Morata.