Iriondo: "Hemos tenido un mal arbitraje"

Majadahonda , 3 mar .- Antonio Iriondo, entrenador del Rayo Majadahonda, reconoció la superioridad del Granada sobre su equipo en el triunfo de los andaluces por 0-3 si bien no ocultó su malestar con el arbitraje de Areces Franco.

"Posiblemente, el Granada no necesite que nosotros tengamos un mal arbitraje para ganarnos pero hemos tenido un mal arbitraje. Ha sido un día bastante malo del colegiado. Seguro que es un gran árbitro pero hoy no le ha salido y los perjudicados hemos sido nosotros", declaró en sala de prensa.

Las protestas del técnico llegan al hilo de un mano a mano de los suyos invalidado por fuera de juego y del 0-1 del rival, en posible fuera de juego: "El Granada fue mucho mejor que nosotros, al menos hoy. Sí es verdad que quizás hay jugadas que determinan muchas veces los resultados, el devenir del partido. En los diez primeros minutos nos meten un gol en fuera de juego y nos anulan un mano a mano que es legal".

"¿Qué hubiera pasado si en vez de 0-1 fuese 1-0? No sabemos, a lo mejor nos hubiesen ganado 1-3. Pero este tipo de cosas ocurren. A lo mejor no hemos hecho un buen partido, pero a lo mejor el árbitro se ha equivocado también. O ha acertado. A mí, desde mi sitio me parecía que no ha sido", señaló.

Iriondo destacó el trabajo del contrario: "A nuestro equipo le ha costado hacer el juego que habitualmente hace porque el Granada defiende muy bien, con muchísimo oficio. Individualmente es tremendo. Han tenido más nivel que nosotros y nos ganan".

Asimismo habló de la reacción de los aficionados tras la sustitución de Enzo Zidane, al cual le dedicaron tímidos pitos: "No voy a ponerme a juzgar a la grada, solo faltaba eso. Enzo llevaba dos partidos que no jugaba y quizás le faltaba un poquito de ritmo. Cuando se ha retirado también se han escuchado aplausos. No sé".