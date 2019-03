Indukern vende su división de Química Industrial a la alemana Stockmeier

Barcelona, 3 mar (EFE).- Indukern, empresa del Grupo Indukern, ha acordado vender su división de Química Industrial al alemán Stockmeier Group, operación que responde a la estrategia del grupo de focalizarse en otras divisiones prioritarias para el plan de negocio de la compañía.

El director general de Indukern, Daniel Díaz-Varela, ha explicado que han decidido vender la división de Química Industrial, en una operación cuyo precio de venta no se ha hecho público, por considerar que no es estratégica dentro de la empresa al no hallar sinergias suficientes con el resto de las actividades de la compañía.

Díaz-Varela también ha considerado que mantener una división como Química Industrial sin poder desarrollar todo su potencial y sin un apoyo en materia de inversiones "habría sido un error".

La compra de la división de Química Industrial supone que Stockmeier Química adquiere la planta de producción de Indukern ubicada en Sentmenat (Barcelona) y el negocio de Paterna (Valencia).

Las 60 personas que actualmente forman parte de la plantilla de la división Química Industrial de Indukern pasarán a integrase en Stockmeier Group, que tiene más de 1.300 empleados.

La empresa se está focalizando en sus divisiones Aromas y Fragancias, Alimentación, Nutrición Animal y Farmacia y Salud Animal, que son las que más han crecido en los últimos años.

Según la compañía supone un "paso decisivo" en la estrategia de desarrollo de Indukern, cuyos planes pasan por ampliar su oferta de productos y servicios en el resto de sus divisiones aportando mayor valor añadido, entrar en nuevos segmentos de mercado, desarrollar nuevas vías de negocio y aumentar su presencia internacional.

El socio director de Stockmeier Group, Peter Stockmeier, considera que esta adquisición "encaja perfectamente" en su grupo de empresas y les permitirá ocupar una posición de liderazgo en la distribución química en España.

El objetivo del grupo alemán es situarse entre los tres principales distribuidores químicos en Europa, para lo que esta compra "es un paso importante".

La división se integrará en la estructura de Stockmeier Química S.L.U., especializada en la producción y distribución internacional de productos químicos en el mundo.

Indukern es una empresa del Grupo Indukern dedicada a la distribución de productos químicos y actividades de mayor valor añadido a través de la formulación, la producción y la asesoría técnica en nutrición animal, aromas y fragancias, alimentación y farmacia y salud animal.

La compañía, que en 2017 registró una facturación de 425 millones de euros, tiene 450 empleados y filiales propias en Brasil, China, Colombia, India, México, Portugal, República Dominicana y Suiza.

El Grupo Infukern es una compañía española de capital familiar con filiales en 16 países y presencia comercial en más de 80 y con una facturación, en 2017, de 720 millones de euros.