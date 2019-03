Las 5 claves de la jornada

Madrid, 3 mar (EFE).- Las 5 claves de la vigésima sexta jornada de LaLiga Santander fueron:

1. El clásico dispara al Barcelona

Era uno de los exámenes más exigentes del líder y lo superó con nota en el estadio Santiago Bernabéu. Su triunfo le acerca un paso más al título liguero, sentencia al Real Madrid, y le sitúa por encima en su duelo particular de enfrentamientos: 96 victorias, una más que el conjunto madridista. Su triunfo en la casa blanca ya no es noticia. Es el primero que lo consigue cuatro ligas consecutivas, una competición en la que impone su regularidad bajo el liderato de Leo Messi. El triplete comienza a ser la palabra más repetida en el barcelonismo.

2. Solari pierde crédito

Los dos clásicos en tres días ante el Barcelona dejan al Real Madrid fuera de la Copa del Rey y sin opciones en LaLiga y a Santiago Solari señalado. No encontró la forma de hacer daño al eterno rival, sin una variante táctica para encontrar el gol perdido y un solo cambio en los jugadores de campo en los dos partidos. No atendió al cansancio ni al desgaste y sus jugadores mostraron fatiga. Su gestión no ha sido buena. Futbolistas que eran importantes como Marcelo, Isco Alarcón o Marco Asensio, no tienen tono físico para ser revulsivos. Gareth Bale tiene un trato diferente, con oportunidades que desaprovecha para acabar desesperando al madridismo. Un curso más, todo a una carta en la 'Champions' pero en esta ocasión con el equipo menos fiable. El Real Madrid con peores resultados de la última década.

3. Morata deja al Atlético como único candidato

Firmó dos goles de cabeza Álvaro Morata en Anoeta en la respuesta del Atlético de Madrid al paso firme del líder. Se queda el equipo de Diego Simeone como único rival del Barcelona por el título. Ha ganado en su plantilla en el mercado invernal con la llegada de un delantero como Morata que le hace más fuerte, aumenta su pegada y encaja a la perfección en el estilo. El 7 de abril, en el duelo ante el barcelona en el Camp Nou, empieza a tomar forma como una fecha definitiva. El desgaste de la 'Champions' del Barcelona y seguir o no vivo en Europa, será un factor decisivo.

4. La semana fantástica del Valencia

En una temporada repleta de irregularidad, marcada por continuos empates y alejado de las espectativas, la paciencia de la directiva con Marcelino García Toral ha acabado dando premio. Cerró la semana fantástica del Valencia con un triunfo con imagen firme ante el Athletic Club, que le deja a tiro de un partido de posición europea, después de la fiesta desatada por firmar el pase a la final de la Copa del Rey tras eliminar en Mestalla al Real Betis. También con vida en la Liga Europa, está a tiempo de protagonizar una buena temporada con la opción firme de conquistar algún título.

5. El Huesca confirma su resurrección

Solo el Huesca fue capaz de ganar su partido entre los equipos que protagonizan la agónica lucha por la salvación. Confirmó su resurrección con su triunfo sobre la hora ante el Sevilla gracias al tanto de Chimy Ávila. Tres victorias en las cinco últimas jornadas le ponen a tiro de salir del descenso pese a seguir en el puesto de colista. Rayo Vallecano, Villarreal, Celta y Real Valladolid desperdiciaron una jornada más. No muestran síntomas de reacción que siente un equipo que va a más en su primera experiencia en la elite del fútbol español.