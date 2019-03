Bordalás deja tocado a Setién

Sevilla, 3 mar (EFE).- El Getafe de José Bordalás ganó por 1-2 en el campo del Betis, se aferra a la cuarta plaza de 'Champions', con dos puntos de renta sobre el quinto, y agranda la herida de los béticos, una parte de los cuales pidió la marcha de Quique Setién.

El Getafe, muy superior en el primer tiempo a un Betis anodino y apático, se fue al descanso con un 0-2 merced a un gol de cabeza del central uruguayo Leandro Cabrera, a los 20 minutos, y a otro de Jaime Mata, en el 43, y en la reanudación administró bien su renta, aunque Joaquín apretó el marcador con un tanto a un cuarto de hora del final que no le dio para empatar tras un mal partido de su equipo.

Era un duelo para afianzarse en la pelea europea entre el Betis, séptimo, y el Getafe, quinto, sólo separados por 3 puntos, y también de estilos dispares por la diferente filosofía futbolística de sus respectivos técnicos, Quique Setién y José Bordalás: de toque en el caso bético y más férreo y directo en el azulón.

El choque comenzó con intensidad, pero sin un dominador claro, con cinco cambios en los locales respecto al once que cayó en Valencia en la Copa (Pau López de nuevo en la meta, el carrilero Barragán, el central marroquí Feddal y Loren y Sergio León arriba) y en el Getafe, sin el luso Antunes por sanción, la novedad de dos uruguayos: el lateral Mathías Olivera y el medio Mauro Arambarri.

Sin velocidad ni verticalidad, con Sergio Canales y el argentino Giovani Lo Celso muy perdidos, a los béticos les costó un mundo armar buenos ataques ante un cuadro madrileño con las ideas mucho más claras y que empezó a imponerse a un rival sin rumbo y nulo en ataque.

A pesar de dos tímidos intentos al principio de Loren Morón, al que Cabrera impidió cabecear en el área, y de Sergio León con un mal remate, la superioridad del Getafe, con el uruguayo Olivera y Portillo muy activos en la izquierda, al igual que Molina y Mata, le dio sus frutos a los 20 minutos.

Fue un remate de cabeza del uruguayo Cabrera tras un centro medido de Portillo, después de un córner sacado en corto y ante la pasividad de la zaga local. A partir de ahí, pudieron marcar Jorge Molina por dos veces y Mata, que acabó haciendo el 0-2, su undécimo tanto de la temporada, a dos minutos del descanso.

El enfado del beticismo, que había recibido a Setién con silbidos por parte de la afición y con aplausos al equipo, se plasmó entonces con gritos de "Quique, vete ya".

En la reanudación cambió poco el decorado, pues el Getafe, con un planteamiento muy sólido, siguió guardando bien su renta, a pesar de que Setién lo intentó por todos los medios metiendo en el campo en el minuto 46 a Joaquín Sánchez y Jesé por Barragán y Sergio León, éstos muy desacertados, como todo el equipo.

El Betis perdía balones con facilidad y no sabía, o no podía, superar el entramado del ordenado conjunto de Bordalás, que salió con peligro a la contra y pudo ampliar el marcador en acciones del serbio Maksimovic, que, solo en el área a los 6 minutos de esta mitad, se entretuvo demasiado, o en otra que no aprovechó Portillo.

Las llegadas de los azulones eran constantes, mientras que el Betis apenas tuvo ocasiones claras, salvo una a la hora de juego de Lo Celso, que no empalmó bien dentro del área y su disparo lo detuvo sin apuros David Soria.

Setién buscó más profundidad con Tello por Loren y el Betis estuvo más incisivo ante un Getafe que había perdonado. Así, Joaquín, de un gran derechazo desde una esquina del área grande a pase de Carvalho, hizo el 1-2 a un cuarto de hora del final y dio emoción a los últimos minutos.

Jesé marcó en el 84, pero su gol fue anulado por fuera de juego, y al final el Betis se fue con todo al ataque, pero reaccionó demasiado tarde y no evitó la derrota.

- Ficha técnica:

1 - Betis: Pau López; Mandi, Bartra, Feddal; Barragán (Joaquín, m.46), Lo Celso, William Carvalho, Guardado; Canales; Sergio León (Jesé, m.46), Loren (Tello, m.66).

2 - Getafe: David Soria; Damián Suárez, Djené, Cabrera, Olivera; Foulquier, Maksimovic, Arambarri (Flamini, m.62), Portillo (Cristóforo, m.75); Jorge Molina (Ángel, m.85) y Mata.

Goles: 0-1, M.20: Cabrera. 0-2, M.43: Jaime Mata. 1-2, M.75: Joaquín.

Árbitro: Juan Martínez Munuera (Comité Valenciano). Amonestó a los locales Joaquín (m.86) y Mandi (m.94), y a los visitantes Arambarri (m.12) y Mata (m.51).

Incidencias: Partido de la vigésima sexta jornada de LaLiga Santander, disputado en el Benito Villamarín ante 46.657 espectadores. Césped en perfecto estado.