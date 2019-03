Vicepresidente Fernández de Blas: "El Real Madrid nunca se rinde"

Madrid, 2 mar (EFE).- "El Real Madrid nunca se rinde", recordó Eduardo Fernández de Blas, vicepresidente del club blanco tras perder por segunda vez en una semana en el Santiago Bernabéu ante el Barcelona, del que está ahora en LaLiga a doce puntos.

"Para el Madrid siempre que no se gana no es una buena noche, sin ninguna duda. El Real Madrid se ha vaciado, el equipo ha hecho un partido con un derroche tremendo y no ha podido ser", señaló a Movistar+.

"La Liga ahora mismo es muy difícil, es un hecho que nadie puede ignorar, pero la verdad es que el Real Madrid nunca se rinde. Hasta que matemáticamente no haya un campeón nosotros vamos a pelearla", dijo.

El Real Madrid ahora tiene que enfocar el partido de vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el cartucho que le queda al conjunto de Santiago Solari, con una ventaja del 1-2 conseguido en Amsterdam ante el Ajax.

"El pasado, pasado está. El martes el equipo va a salir a vaciarse una vez más. Espero un excelente resultado y que podamos seguir en la Champions que tantas alegrías nos ha dado", indicó.

Apuntó que estaban contentos "por el comportamiento de la plantilla", comentó que los aplausos con los que la afición recibió a Isco Alarcón demuestran que le tienen "cariño", así como puntualizó que no comparte los pitos con los que fue despedido, cuando fue reemplazado, Gareth Bale, del que señaló que no se pueden olvidar los éxitos y los grandes momentos que había protagonizado.