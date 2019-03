Valverde:"Con una etapa y segundo en el podio me voy contento"

Dubai, 2 mar (EFE).- El español Alejandro Valverde (Movistar) hizo un balance positivo del Tour de los Emiratos, en el que ha logrado un triunfo de etapa y el segundo puesto en la general, solo superado por el esloveno Primoz Roglic.

"El balance ha sido positivo, me voy contento con la carrera, he conseguido un triunfo de etapa que me permitió estrenar el maillot arcoíris, que ya tenía ganas después de dos segundos puestos, y he sido segundo en la general, luchando hasta el final por el maillot rojo".

El campeón del mundo destacó además que la ronda de los Emiratos "ha sido muy dura por el viento y los desplazamientos".

El ciclista murciano, una de las grandes atracciones de la prueba al portar el maillot multicolor, destacó que dicha prenda "representa mucho", y le permite sentirse un corredor de referencia.

"Representa mucho este maillot, me siento privilegiado. Es una motivación, pero yo me veo motivado siempre, soy ganador y ambicioso, y quiero estar siempre al máximo nivel".

Valverde compitió hasta el último momento con algunos de los rivales que encontrará en el Giro de Italia.

"Roglic es un gran corredor y ha estado muy fuerte, igual que Dumoulin, pero aún queda mucho para el Giro y no se pueden sacar demasiadas conclusiones".

El líder de Movistar no estará presente el sábado día 10 de marzo en la Strade Bianche y reaparecerá en la Volta a Cataluña, el próximo 25 del mismo mes.

Por su parte, el director de Movistar, "Chente" García Acosta, también tomó apuntes positivos de la experiencia del equipo en el Tour de los Emiratos.

"El balance es bueno, la crono por equipos la hicimos muy bien, Valverde ha ganado una etapa y acaba segundo en la general, creo que hay motivos para marcharnos contentos".

El director de la escuadra española confirmó que el campeón del mundo descansará unos días antes de afrontar la Volta y las clásicas de primavera.

Sobre la experiencia en los Emiratos, Chente puso un "pero", y fue que "este año ha sido especialmente duro por los numerosos y largos traslados. Al ser siete días, y no 5 como antes, se nota más".