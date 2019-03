Primoz Roglic toma impulso en los Emiratos para volar hacia el Giro

Dubai, 2 mar (EFE).- El esloveno Primoz Roglic (Zagorje ob Savi, 29 años) ha despegado en la temporada con un brillante triunfo en la primera edición del Tour de los Emiratos que le impulsa hacia su objetivo prioritario en la temporada, el Giro de Italia, que le ofrece un recorrido "muy atractivo" y la posibilidad de que este exsaltador de esquí aterrice en el primer escalón de una grande.

Roglic empezó a rodar en bicicleta en 2012, nada más quitarse los esquís, y desde entonces su progresión viene siendo imparable. Se presentó en la alta sociedad del ciclismo en el Giro 2016 con un triunfo de etapa. Un año después se estrenó en el Tour, en un lugar de lujo como Serre Chevalier. En la general acabó el 38.

Y en 2018 dio otro salto de calidad ganando la Vuelta al País Vasco y el Tour de Romandía. Volvió al Tour ya con etiqueta de hombre a tener en cuenta y perdió el podio por un puesto. Ganó en Laruns otra etapa, que para Roglic quedó marcada para siempre.

"Es una locura, algo increíble, no hay palabras para explicar todo lo que siento en estos momentos. Probablemente más tarde seré consciente de lo grande que es ganar una etapa en el Tour de Francia, además siendo el primer ciclista esloveno que lo consigue", dijo entonces el hoy ganador del Tour de los Emiratos.

El líder del Jumbo no alcanzó en los saltos de esquí las cotas deseadas en sus sueños, a pesar de haber sido campeón mundial júnior por equipos en 2007. Decidió probar con la bicicleta en 2011. Cinco años después, en el Giro 2016, se dio a conocer al gran público con una victoria contra el crono en Chianti.

A Roglic le encantaba el ciclismo, pero fue la frustración de no llegar a la élite con los esquís en sus pies lo que le hundió la moral. Nunca llegó a competir en pruebas de la Copa del Mundo, pero sí logró dos triunfos en la Copa Continental, la segunda división de este deporte.

Fuera de la nieve, y en el año 2013, fichó por un equipo de su país, el Adria Mobil. Y enseguida llegaron los resultados. En 2015 fue segundo en el Tour de Croacia y ganó el Tour de Azerbaiyán el de Eslovenia, ganando además varias etapas.

Si al joven belga Remco Evenepoel no le gusta que le recuerden que hasta hace poco fue futbolista, a Roglic tampoco le hace demasiada gracia que le comente su pasado como saltador. Pero la pregunta comparativa es inevitable.

"Sólo empecé a pedalear en 2012, antes era un saltador de esquí. No vi que el cambio fuera rápido y fácil, pero me ha costado llegar a este nivel de rendimiento", dijo en la meta de Dubai.

La experiencia en el esquí fue buena, según cuenta Roglic, pero el ciclismo "es distinto".

"De todas formas lo que se aprende en un deporte sirve para otro. En un salto de esquí vuelas y es bonito, pero bajar un puerto a gran velocidad también lo disfrutas"

Ahora le espera la Tirreno Adriático, Tour de Romandía, Giro de Italia y tal vez Tour de Francia. En la carrera rosa tiene puesta la mente, sus ilusiones y la pista de aterrizaje en una grande.

"Es una carrera que me gusta, su recorrido me gusta, con mucha montaña, espero llegar en plena forma para luchar por todo. No me considero inferior a nadie y soy competitivo. Iré por todo", afirmó.