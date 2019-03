Pellegrino: "Solo puedo pedir a la gente que nos acompañe el lunes"

Madrid, 2 mar (EFE).- Mauricio Pellegrino, entrenador del Leganés, se refirió al hecho de que se disputen partidos los lunes y de que ellos tengan que jugar ese día contra el Levante en Butarque.

"¿Mi opinión sobre los partidos del lunes? LaLiga, sino me equivoco, está formada por todos los presidentes de Primera. Ellos lo votan. Ellos lo eligen. Todos estamos involucrados. Hoy el fútbol es un gran negocio. Entiendo que es difícil también. Me imagino que se hace a diferentes horarios para que haya cuota de pantalla accesible", declaró en rueda de prensa.

"Yo soy entrenador, y puedo tener mi mirada. Pero no creo que cambie mucho la situación. Sólo puedo pedir a la gente que nos acompañe el lunes. Por más que sea un partido tarde. Vale la pena ir. Necesitamos del público. Necesitamos nuestra afición. Con ellos somos más fuertes. Ojalá estén ahí, que se preparen el bocata y arriba", añadió.

En relación al rival, declaró: "El Levante es un equipo muy competitivo. Es su gran valor. Puede estar en momentos difíciles, pero siempre compiten hasta el final. El otro día lo vimos contra el Real Madrid. En los últimos encuentros ha mostrado una línea buena".

"En ataque son interesantes y en balón parado, inteligentes. Para mí el gran valor del equipo es que siempre ha competido bien. Es un rival difícil. Un rival complejo. Para nosotros no hay nada fácil", manifestó.

Los blanquiazules nunca han marcado en Primera contra los granotas: "Es competitivo en todos los aspectos. En defensa son aguerridos y fuertes. Tienen gente veloz. Eso lo hace equipo difícil. Además, en este nivel marcar goles es complicado. Es un desafío jugar contra ellos y sacar el partido adelante".

Preguntado por la baja por sanción de Youssef En-Nesyri, respondió: "Es un buen test cuando falta un jugador que está en buena forma. También es una oportunidad para los que no jugaban. Estoy tranquilo. Tenemos un buen plantel. Cada jugador es único. Es ocasión para ver cómo estamos y dar oportunidad a otros compañeros".

Su puesto en principio lo ocupará Guido Carrillo: "Son jugadores totalmente diferentes. Tienen presencia en el área, pero son diferentes. El equipo tiene que adaptarse a las circunstancias y posibilidades que tenemos. Con sus más y sus menos... son características distintas".

"Como todos nuestros cinco delanteros. Trataremos de aprovecharlo. Siempre pensando en potenciar lo bueno que tienen. El equipo debe adaptarse a los compañeros. Esta vez es un buen desafío adaptarnos a esa situación", agregó.

Uno de esos futbolistas de ataque es José Manuel Arnaiz, quien está teniendo pocas oportunidades en gran medida debido a un sistema que no posibilita la participación de los extremos: "Es verdad que algunos jugadores están sufriendo lo que hace el equipo. Siempre hay que tratar de pensar en el beneficio global. Desde que hemos cambiado hemos mejorado en algunos aspectos. Algunos se han visto beneficiados. Ahora juegan más centrales, por ejemplo".

"Pero la noticia nunca será que juegan más los centrales, sino que no juegan los de arriba. Es parte de la elección del entrenador. Muchas veces me equivoco. Yo cierro los ojos y pienso qué es mejor para el equipo. No le pasa sólo a él. Lo del sistema no le ayuda a él, pero a otros tampoco. Deben trabajar y estar listos por si tienen que jugar en beneficio del equipo", completó.

Asimismo trató otros nombres propios. De los argentinos Alexander Szymanowski y Ezequiel Muñoz afirmó estar contento con su evolución tras sus problemas físicos, de Vasyl Kravets y Diego Reyes que cada día están mejor y de Óscar Rodríguez que su rendimiento ha superado las expectativas.

"La verdad es que Óscar no es jugador nuestro. Su rendimiento ha sido superior al que imaginábamos. Pero es un jugador del Madrid. Tendrían que pasar muchas cosas para que el chico siguiera. Para nosotros es difícil comprar a un futbolista como Lunin u Óscar al Madrid. Si él dice que no le importaría seguir, es un paso importante para nosotros", afirmó.

Por lo que respecta a su renovación, señaló: "Vuelvo a aclarar. Yo no tengo problemas en hablar de ese tema. Pero es que falta bastante. Hay que ser prudente. Mal estaría que firmemos un contrato por otro año y a las ocho jornadas el entrenador se tenga que ir. Eso suele pasar".

"Lo más importante para todos es cumplir objetivos. Si cumplimos objetivos luego no hay prisa para renovar. Prisas para cumplir objetivos hay, pero eso no altera lo que yo quiero para el club de cara al futuro", expresó.

Además no quiso referirse a si la continuidad de algunos cedidos podría condicionar la suya propia: "Yo de los chicos cedidos estoy contento con la mayoría. Venir cedido a un equipo y poner lo mejor... Hay muchos cedidos y todos nos están ayudando".

"En junio algunos imagino que será imposible que se queden, como Carrillo, porque costaron mucho a sus equipos. Pero estoy contento con la mayoría y ojalá no tengamos que fichar tantos jugadores como este año. La tarea ha sido complicada para la secretaría técnica y para todos", apuntó.