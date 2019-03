Javier Gomá: la "enfermedad del aburrimiento" está en la base del populismo

Pamplona, 2 mar (EFE).- El filósofo y escritor Javier Gomá considera que la estabilidad democrática y la monotonía de una sociedad sometida a leyes y reglas estables está en la base del populismo y que la crispación política es "un intento de huir" de la "enfermedad del aburrimiento".

Así lo ha señalado en una entrevista con Efe con motivo de su visita a Pamplona para ofrecer una conferencia organizada por Fundación Caja Navarra, una cita para la que le presentan como "uno de los intelectuales más lúcidos del panorama actual", licenciado en Filología Clásica y Derecho y doctor en Filosofía, y director de la Fundación Juan March desde 2003.

Analiza Gomá (Bilbao, 1965) que el aburrimiento, que en la sociedad aparece a su juicio "cuando el triunfo de la democracia es total al no existir ya batallas épicas", es una enfermedad del siglo XXI de la que se habla poco y que es fuente de muchas cosas buenas y malas".

Entre las buenas está la posibilidad de "educar bien el aburrimiento y transformarlo en creatividad", y entre las malas "la invención de falsos delirios, falsas intensidades, falsas pasiones", una de las cuales es, a su juicio, el populismo, que define como "tratar de devolver épica a una democracia aburrida".

Y en ese contexto enmarca también la crispación reinante en el panorama político español, que atribuye al "intento de huir del aburrimiento", ya que en un mundo "en riesgo grave de monotonía, justamente por eso nos inventamos la polarización, las pasiones políticas, la crispación".

Estos son, dice, los detalles que diferencian a unos partidos políticos de los otros, ya que "el 80 ó 90 % de sus programas coincide, porque ninguno cuestiona vivir en democracia, en un Estado de derecho, que haya pensiones, funcionarios, sanidad y educación pública".

Por ello, entiende que al estar "la inmensa mayoría de las cuestiones ya decididas" sus diferencias y formas de funcionar consisten en "emocionar, exacerbar, crispar, con mensajes populistas que buscan no tanto convencer al cerebro sino movilizar el corazón".

A todo ello Gomá añade una teoría, en este caso para justificar la génesis de nuevos partidos, de forma que "la crisis económica explicó el nacimiento de Podemos y el problema catalán explica el nacimiento de Vox".

En cuanto a Cataluña, comparte categórico que se trata de "un problema entre catalanes, no entre Cataluña y España, porque España tiene clarísima su unidad indisoluble", a lo que suma su opinión de que en este caso "la independencia es imposible", por lo que la única salida es que "los dos millones de catalanes que la desean no tienen más posibilidad que redefinir sus expectativas".

Y pone un sencillo paralelismo: "Si yo me creo Superman y me tiro por la ventana pensando que voy a volar y en lugar de volar hacia el cielo me caigo al suelo, lo que debo hacer en el futuro no es protestar contra el cielo o contra la capa que no me hace volar, sino no volver a tirarme por la ventana".

Por ello, "con el mayor respeto a esos sentimientos" independentistas, sus defensores "harían bien en reeducar sus legítimas expectativas sabiendo que eso simplemente no va a ocurrir", aconseja.

En cualquier caso, se define como defensor del cosmopolitismo, por el que "todos somos sobre todo ciudadanos del mundo, y las fronteras son cada vez más débiles e imaginarias", y asegura que esta es una "tendencia imparable", por lo que no comparte "la idea de levantar más fronteras y hacer que yo sea extranjero donde antes era ciudadano de un país, que yo vaya a Cataluña y sea extranjero", zanja Gomá.