Ana García : El machismo nos golpea toda nuestra vida

Madrid, 2 mar (EFE).- "El machismo nos golpea toda nuestra vida", denuncia la que fuera durante seis años secretaria general del Sindicato de Estudiantes, Ana García, quien defiende que el feminismo la ha ayudado a comprender que es necesario que las mujeres se unan y organicen para cambiar el mundo.

El Sindicato de Estudiantes está llamando a la huelga general estudiantil como motivo del Día Internacional de la Mujer para luchar contra el machismo, una realidad que se agrava por la "crisis del sistema capitalista".

García (Madrid, 1986) espera que este 8M sea "mucho más histórico que el anterior" porque la sociedad se tiene que movilizar contra un sistema anclado en el patriarcado que amenaza los derechos de la juventud y de las mujeres.

La ex secretaria general del Sindicato de Estudiantes, uno de los Rostros 8M, explica a Efe que el feminismo tiene que unir a los hombres y las mujeres para luchar contra un sistema que deniega los derechos de la sociedad y, de esta manera, lograr un mundo con igualdad de oportunidades para todos.

PREGUNTA: ¿Se considera feminista?

RESPUESTA: Sí, me considero feminista, lucho por la igualdad de condiciones para los hombres y las mujeres y, además, me considero revolucionaria y anticapitalista. Entiendo que luchar por eso conlleva luchar por la transformación social.

P: ¿Cómo la ha ayudado el feminismo?

R: Me ha ayudado a ser consciente del mundo en el que vivo, no sólo en feminismo en sí, sino que en el mundo en el que vivimos provoca muchos tipos de discriminación, no sólo la opresión de las mujeres, sino por raza, nacionalidad, de mucho tipos... Pero el feminismo me ha hecho comprender la necesidad de organizarme y unir fuerzas con todas mis compañeras para cambiar las cosas.

P: Díganos dos medidas que deberían implantarse para caminar hacia la igualdad.

R: Creo que dos son muy pocas pero si tuviera que elegir empezaría por una muy urgente que sería la depuración de franquistas incrustados en el aparato del Estado que tras la caída del dictador: se acostaron franquistas y se levantaros demócratas y ahí siguen, y eso explica todas las sentencias que estamos viendo últimamente.

Otra importante, sería la reversión de todos los recortes sociales, unido a un plan de inversión de ayudas sociales de paro indefinido, con una cuantía digna, para que ninguna mujer se vea en una situación de dependencia económica que la someta a una situación de vulnerabilidad de la violencia machista.

P: ¿Se ha encontrado con algún obstáculo por ser mujer?

R: Lógicamente se te trata de una manera distinta, menospreciada... Aunque en el papel todos estamos en la misma situación, en tu vida laboral, académica o cotidiana te sientes discriminada y no tratada de la misma manera.