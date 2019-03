Wu Lei: "Espero poder marcar más goles para responder al cariño de la grada"

Cornellá de Llobregat , 2 mar .- El extremo chino del Espanyol Wu Lei afirmó tras la victoria contra el Valladolid, en el RCDE Stadium, que en el futuro espera poder "marcar más goles para responder al cariño de la grada".

El futbolista se estrenó como goleador en LaLiga en el minuto 65, un tanto que supuso la sentencia del Valladolid. "Estoy muy emocionado. Hacía tres meses que marcaba goles en la Superliga China y ahora lo hago aquí, en España", apuntó.

Wu Lei agradeció la colaboración de los compañeros: "Estoy muy contento por la ayuda de mis compañeros. La mitad del gol ha sido de Darder, que ha firmado una asistencia magnífica".

El nuevo fichaje del Espanyol desveló que el entrenador de porteros, Tommy N'Kono, le dijo en el descanso que las ocasiones llegarían: "Me ha dicho que estuviera tranquilo y esto me ha ayudado mucho".

Cuestionado por su margen de mejora, Wu Lei apuntó al físico como asignatura pendiente. También a la química con sus compañeros. "Me compenetraré mejor con el equipo con el tiempo. No me preocupan los goles porque tengo grandes futbolistas al lado", dijo.