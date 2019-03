David Civera: Me apetecía decir al mundo aquí estoy en estado puro

Zaragoza, 2 mar (EFE).- Después de una larga carrera artística, David Civera ha querido sentirse libre para hacer lo que realmente quería, y ese deseo le ha llevado a reencontrase consigo mismo y a mostrar al público su "esencia" sin renegar de su pasado: "Me apetecía decir al mundo aquí estoy yo en estado puro".

Y eso precisamente es lo que ha hecho en su último trabajo llamado 'Empatía', un EP de cinco canciones que verá la luz el próximo mes de abril.

Antes, este viernes el cantante turolense ha dado a conocer el single 'Mundo diverso', una rumba con tintes latinos que invita a bailar, sí, pero también a reflexionar.

"Podemos hablar de cosas serias de una manera divertida y bailar una canción que cuente algo", apunta en una entrevista con EFE.

'Mundo diverso' es una tema que habla de "origen", "diversidad", "respeto a la raza", "comunión de banderas", "valores de la tierra" y, en definitiva, de la capacidad del ser humano para superarse y crecer, indica Civera, quien describe con detalle todo lo que ha querido expresar en este tema.

Es consciente de que esta canción se puede interpretar en clave política, pero no le importa, ya que considera que hace falta "empatía" a nivel personal, social y, por supuesto, dice, también en la política.

"Cuando uno piensa en los demás y escucha a los demás lo primero que hace es aminorar o relativizar sus problemas", señala el cantante, quien defiende "un proyecto común" en el que los seres humanos "convivan y se apoyen mutuamente".

Con cuarenta años recién cumplidos, Civera (Teruel, 1979) ha querido, en este momento de su carrera, reencontrase consigo mismo y volver a su esencia.

Quería mostrarse con sus "verdaderas emociones" y en "estado puro". No es que antes no lo hiciera, precisa, pero reconoce que la industria de la música es difícil y que, en ocasiones, lleva a "interpretar cosas que no son 100 % acordes".

"Yo ahora soy un artista que tengo libertad para expresar lo que me apetece y lo que quiero hacer. Ésta era una parte que tenía que explorar tarde o temprano", resalta, y recuerda que ya se adentró en esta faceta "más íntima" en 2016 con la canción 'Qué caprichosa es la vida'.

Pero Civera insiste en que este giro hacia una música más personal no significa que reniegue de su pasado. "Tengo un pasado muy bonito lleno de éxitos, con canciones que la gente conoce, pero tenía esa espinita y quería ver qué pasaba si le mostraba al público mi esencia".

Y así han surgido las cinco canciones de 'Empatía', compuestas todas ellas el pasado mes de noviembre y todas con el mismo hilo conductor.