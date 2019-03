Courtois: "Para ganar, hay que marcar"

Madrid, 2 mar (EFE).- Thibaut Courtois, portero belga del Real Madrid, lamentó la falta de pegada de su equipo en los dos clásicos perdidos esta semana ante el Barcelona, al afirmar que "para ganar hay que marcar".

Lamentó Courtois la falta de acierto en el remate del Real Madrid y se mostró esperanzado de que se vea una mejoría en la Liga de Campeones. "Para ganar los partidos hay que marcar gol y nos ha faltado eso en los dos partidos ante el Barcelona. Nos ha faltado acierto en el último pase y los remates y ellos han salvado ocasiones claras. El balón no ha querido entrar".

Para Courtois el Real Madrid no fue inferior al Barcelona en Copa del Rey ni en LaLiga. "No hay razón para pensar que nos tienen comida la moral porque creo que en los dos partidos hemos estado al mismo nivel que ellos o incluso mejor. Si no marcas acabas perdiendo porque ellos no han fallado", afirmó en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Prometió el portero belga seguir peleando por LaLiga Santander pese a la distancia de doce puntos de desventaja con el líder. "Tenemos que seguir peleando e intentando jugar bien en Liga hasta el final y vamos a dar todo en Champions. Ojalá lleguemos lejos. Jugando así podemos".