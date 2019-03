Busquets: "Queda mucha Liga y va a estar muy entretenida"

Madrid, 2 mar (EFE).- Sergio Busquets, centrocampista del Barcelona, reconoció que la distancia respecto a sus perseguidores por el título es "bastante buena", aunque se mostró prudente al decir que "aún queda mucha Liga y va a estar entretenida".

Con la victoria en el Santiago Bernabéu el Barcelona sigue líder con 60 puntos, diez más que el segundo clasificado, el Atlético de Madrid (con un partido menos), mientras que el Real Madrid se mantiene tercero con 48.

"Vamos partido a partido porque aún queda mucha Liga y va a estar muy entretenida. La distancia es bastante buena, pero el Atlético está segundo y quedan muchos puntos en juego", dijo Busquets, en la zona mixta del estadio Santiago Bernabéu.

El centrocampista catalán valoró positivamente el buen momento deportivo que vive su equipo, que ha ganado dos veces seguidas en tres días al Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

"Sabemos de la dificultad de ganar aquí. El Real Madrid es un gran equipo, aunque es cierto que en los últimos años hemos ganado bastante. Eso dice mucho del equipo y nos hace especial ilusión", confesó.

Por último, Busquets habló de la jugada de la primera parte entre Sergio Ramos y Leo Messi que terminó con el argentino tirado en el suelo durante un par de minutos pero que el árbitro no consideró falta.

"Cuando Leo se queda en el suelo es porque le pasa algo, ya que no se suele quejar pese a ser el que más recibe. No sé si ha ido para roja o no, pero falta seguro porque había sangre", finalizó.