El Baxi vuelve tras el parón en la competición con la plantilla al completo

Manresa , 2 mar .- Después de tres semanas sin competir, tras el parón por la fase final de la Copa del Rey y las ventanas con partidos de selecciones nacionales, el Baxi Manresa regresa a la Liga Endesa con la plantilla al completo.

El efecto en el equipo de las tres semanas de parón son una incógnita para el entrenador del Baxi Manresa, Joan Peñarroya, aunque han servido a los manresanos para recuperar a los jugadores lesionados.

Zubcic y Murphy ,con problemas físicos estas últimas semanas, llegarán justos, pero con opciones, aunque la gran novedad es el retorno de Jordan Sakho después de una larga lesión.

Peñarroya reconoce que el equipo está "con ganas de regresar al ritmo habitual de partidos y volver a vivir las sensaciones de competir".

En esta parte final de la liga, el Baxi jugará más partidos como local que como visitante con lo que el técnico destaca que el equipo tiene que intentar que "el Nou Congost sea un fortín".

"Ahora vienen los tres meses más complicados de la competición, en los que todo el mundo se juega cosas y no hay partidos fáciles", admitió.

En todo caso, Peñarroya asegura que "no varía nada: jugar, descansar lo mejor posible y prepararte para el siguiente partido. Nosotros no podemos escoger qué partido tenemos que ganar y qué partido no tenemos opciones de ganar".

Para empezar este último tramo, el Manresa jugará contra Estudiantes, uno de los clásicos de la ACB. Un equipo que ha cambiado mucho desde el inicio de liga. En especial, recuerda Peñarroya, con la llegada de Whittington y Gentile.

"Han cambiado mucho y han ganado cuatro de los últimos seis partidos", dijo Peñarroya. Para el técnico catalán, la plantilla de Estudiantes es "de equipo de 'playoff'" y recordó que está jugando las últimas jornadas por encima de los 90 puntos. "Tienen mucho talento ofensivo", recordó.

"Ante ellos tienes que estar preparado para hacer buenas defensas y que te anoten, porque tienen esa capacidad. Tenemos que intentar que ellos no estén cómodos y no lleguen a esos 90 puntos con facilidad", insistió.

Pero si pasa y el encuentro se va a los 90 puntos, el entrenador tiene claro que "será un partido a cara o cruz, para el cual creo que el equipo está preparado".

Al partido del Nou Congost asistirán unos cuarenta aficionados de Estudiantes invitados por el club catalán. Después del último partido del Manresa contra Estudiantes antes del descenso, el club anunció que regalaría 50 entradas a 'la Demencia' cuando los dos equipos se volvieran a enfrentarse en Manresa. Fue la promesa de los catalanes para agradecer los gritos de ánimo de los aficionados estudiantiles después de aquel último partido.