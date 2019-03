Vidorreta: "Es una cancha muy complicada para nosotros"

La Laguna , 1 mar .- Txus Vidorreta, entrenador del Iberostar Tenerife, aseguró que su equipo jugará este sábado en una cancha, la del Tecnyconta Zaragoza, que en las tres últimas campañas no se le ha dado bien y señaló que espera que se rompa esa racha.

"Es una cancha que se nos ha dado mal en las tres últimas campañas, junto con la del Real Madrid y Valencia, por lo que mañana debemos hacer un partido perfecto si queremos ganar", destacó este viernes en rueda de prensa el entrenador del conjunto aurinegro.

"Hemos sido incapaces de competir a un buen nivel y mañana tenemos una gran oportunidad para hacerlo y así conseguir una victoria importante", señaló.

A aunque "aún queda mucho" para terminar la fase regular "le llevamos dos triunfos de ventaja y si ganamos lo aumentaríamos, aunque lo importante será darle valor a este encuentro. No podemos pensar en eliminar equipos y lo que debemos es tratar de mantener una línea competitiva como lo hicimos en la Copa porque no es una cancha fácil para nosotros", subrayó.

A la ausencia de San Miguel, que no podrá estar en Zaragoza, se une la del último fichaje, Janari Joesaar, que se lesionó en el entrenamiento del jueves y este viernes no pudo ejercitarse con el resto de compañeros.

"Joesaar tuvo una contusión en el pulgar del pie derecho, aunque al principio se le inflamó mucho, no fue una lesión grave pero no pudo entrenar ayer. Con el reposo del fin de semana esperemos que pueda ayudar al equipo la próxima", dijo Vidorreta, y sobre San Miguel resaltó que "tiene un golpe doloroso y, aunque no tiene fractura, es imposible que pueda jugar mañana".

En cuanto al capitán, Nico Richotti, comentó que "cuando regresó de la Copa del Rey se le tuvo que sacar otra vez líquido de la rodilla, pero esta semana ha podido entrenar bien y estará en Zaragoza con el resto porque la recuperación ha sido buena".

Sobre el Tecnyconta Zaragoza, Vidorreta afirmó que "es un equipo veterano y con un quinteto que juega muy bien. Luego tienen jugadores jóvenes que le dan ese plus de energía. Disponen de dos buenos jugadores por puesto, excelentes tiradores. Es un equipo bien creado y muy bien dirigido".